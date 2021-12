La Casa de Papel: Ator pede que fãs prestem atenção em um momento do final

Pedro Alonso, o ator de Berlim, pede que os espectadores da Netflix prestem atenção ao final do capítulo oito da quinta e última temporada de La Casa de Papel. O momento traz uma importante explicação sobre o personagem.

Nesse momento, esse apontamento se torna ainda mais importante. Berlim vai ganhar série própria na Netflix, o que quer dizer que a trama pode trazer um indicativo sobre essa nova produção.

“Berlim é um personagem que voa mais alto quando está mais perto do fim. No capítulo oito, há um momento crucial para entender todo o arco narrativo dele. Diria que eu voltei a sentir algo que havia sentido antes com o personagem, quase como espectador dele mesmo”, disse o ator para Vanity Fair.

O capítulo em questão é o que tem o título A Teoria da Elegância. Na primeira parte da quinta temporada, Berlim tinha se reconectado com o filho Rafael, que passou a roubar com ele.

La Casa de Papel continua com série de Berlim

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

Por meio do Twitter, a gigante do streaming até divulgou um teaser do projeto, revelando que será lançado em 2023.

Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado.

Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

La Casa de Papel tem todos os episódios na Netflix. Enquanto isso, a série de Berlim chega em 2023.

Por essa vocês não esperavam, né? Em 2023 vocês já têm compromisso marcado com um dos personagens mais charmosos de La Casa de Papel… Vem aí, minha nova série, Berlim. pic.twitter.com/YFIXdJd4f9 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 30, 2021