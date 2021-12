La Casa de Papel: Como série espanhola da Netflix termina

Contém spoilers

Os últimos episódios de La Casa de Papel chegaram à Netflix. Aqui está como a série espanhola termina.

A série teve grande popularidade na Netflix nos últimos anos, e os fãs estavam ansiosos para saber o que aconteceria na conclusão da história. Os últimos episódios de La Casa de Papel aumentaram ainda mais os riscos para o grupo principal.

Continue lendo para conferir o que acontece no encerramento de La Casa de Papel, da Netflix (via Express UK).

Final do sucesso da Netflix

O último episódio de La Casa de Papel começa com o Professor e o resto do grupo aparentemente sem opções. Claro, o Professor mais uma vez prova que está sempre um passo à frente, lançando um vídeo explicando exatamente como eles tiraram o ouro do Banco Real da Espanha.

Este vídeo deixa os mercados financeiros em um frenesi, pressionando o governo para uma resolução rápida. O risco de um colapso econômico completo deu ao grupo todas as cartas, mas Denver está insatisfeito.

O personagem pensa em trair a equipe. Claro, Denver não vai até o fim, fazendo a polícia perder tempo da maneira clássica.

Enquanto isso, Marselha estava saindo nos caminhões como uma distração, deixando a polícia louca.

O Professor e Raquel foram então presos e torturados por Tamayo antes que o Professor tentasse convencê-lo a trabalhar com eles para deter a crise financeira.

Ao mesmo tempo, Alicia Sierra estava assumindo uma casa de leilões, tentando desesperadamente encontrar o ouro e se livrar de uma possível prisão.

O plano do Professor estava se desenrolando exatamente como planejado, com a polícia seguindo os caminhões até um barco, acreditando que o ouro havia sido despejado no fundo do oceano.

Claro, a busca fez com que a mídia descobrisse que o ouro não estava mais no banco, dando início à implosão financeira que o Professor previa. Enquanto isso, a busca de Alicia a levou a uma casa no campo, ficando rapidamente envolvida em um impasse sobre o local.

Finalmente, Tamayo concordou em trabalhar com o Professor, marcando uma entrevista coletiva para informar à imprensa exatamente o que estava acontecendo com o ouro e o roubo.

No momento em que a coletiva de imprensa estava terminando, caminhões chegaram ao local, revelando que todo o ouro roubado estava de volta, restaurando a economia da Espanha.

No entanto, o Professor revela que não é ouro de verdade. Ele queria mostrar como o ouro era apenas uma ilusão, com a economia baseada em nada mais do que um apoio psicológico.

Assim que Tamayo percebeu o xeque-mate com o roubo, ele aceitou o ouro falso, salvou a economia e fingiu a morte de todo o grupo. Com isso, o grupo de La Casa de Papel conseguiu se safar do maior golpe da história mundial.

Com o mundo agora acreditando que o grupo está morto, eles estão livres para viver o resto de suas vidas com o ouro. Claro, seu legado duradouro é o impacto que tiveram sobre o público, inspirando as massas a enfrentar a tirania.

La Casa de Papel está disponível na Netflix.