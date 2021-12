La Casa de Papel: Criador mentiu para fãs sobre o final na Netflix

Criador de La Casa de Papel, Álex Pina mentiu para os fãs sobre o encerramento da série da Netflix. Foi por um bom motivo, no entanto: ele só queria tranquilizar todos.

Em uma entrevista para um jornal espanhol (via AS), o supervisor de roteiro e produtor executivo Javier Gómez revelou que, embora Álex Pina tenha declarado várias vezes que sempre teve um final em mente, eles chegaram à última temporada sem saber exatamente o que fariam. Houve uma certa apreensão nos bastidores por causa disso.

“Tínhamos uma direção, mas não tínhamos um final. Só eu e Álex Pina sabíamos disso.”

“Dissemos para todos que tínhamos pensado em um grande final desde o início. Mas enganamos todo mundo.”

Ele acrescentou: “Houve um momento de grande crise porque tínhamos escrito um final que não gostamos. Foram muitas noites sem dormir direito.”

“Nos perguntavam sobre o final em todos os lugares. No fim, conseguimos desenvolvê-lo.”

Ator se tornou infeliz e antissocial após La Casa de Papel

La Casa de Papel revelou novos nomes para o mundo inteiro com o sucesso na Netflix. Mas, um deles tem grande dificuldade em lidar com a fama, inclusive acreditando que piorou depois de toda atenção pública.

Jaime Lorente, o Denver do seriado espanhol, contou ao El País que se sente mais infeliz, antissocial e até rancoroso depois de todo sucesso com La Casa de Papel. A causa para isso seria a falta de privacidade.

As primeiras situações constrangedoras começaram nas redes sociais. O ator de La Casa de Papel reduziu bastante o uso quando fãs passaram a enviar imagens com nudez e até com eles se tocando.

“Recebia muitas mensagens privadas e inicialmente até respondia, mas depois comecei a receber imagens de gente nua, se tocando. Eu não tenho nada a ver com isso. E também não tenho que ouvir os meus colegas me dizendo que tenho sorte. Já nem olho mais as mensagens, me irritam”, declarou o ator de La Casa de Papel.

Jaime Lorente vê que a vida se tornou um “caos” após a fama. Outra situação que passou a incomodar o Denver da Netflix foi a de tirar fotos com os fãs, o que o astro foge atualmente.

“Antes, era incapaz de recusar tirar uma fotografia quando me abordavam na rua. Aprendi que devia dizer não, porque quando consentia, sofria. Uma simples foto e passava meia hora sofrendo.”

“Percebo que estou na sala de muita gente, por vezes na cama, e que acabo sendo familiar para todos, mas se não crio a minha bolha, não sobrevivo. No final das contas, trata-se apenas de uma pessoa que quer respeitar a si mesma”, explicou o ator de Denver.

O famoso de La Casa de Papel não pensa, porém, em reduzir o trabalho por conta disso. Além da série da Netflix, o astro esteve também em El Cid, no Amazon Prime Video.

La Casa de Papel está disponível na Netflix.