La Casa de Papel: Fãs ficam irritados com uma escolha dos personagens

Alerta de spoilers

Os fãs adoraram as reviravoltas da segunda parte da quinta temporada de La Casa de Papel. Mas, assinantes da Netflix ficaram irritados com uma escolha de Rafael e Tatiana: o terreno comprado por eles.

Como os espectadores podem lembrar, Rafael, o filho de Berlim, rouba o ouro do Professor na parte final de La Casa de Papel. Ele e a companheira, Tatiana, decidem enterrar toda riqueza em um terreno comprado por eles.

Alicia consegue encontrar os dois ao pesquisar por terrenos comprados com dinheiro nos dias do assalto. Para os fãs de La Casa de Papel, essa escolha é inexplicável.

No Reddit, como mostra o Express, fãs discutiram sobre o grande erro de Rafael e Tatiana. Se o terreno fosse comprado antes, possivelmente Alicia e o Professor perderiam o ouro para sempre.

“Se eles sabiam do plano para o roubo e onde seria o depósito do bando, por que não compraram anos ou meses antes?”, reclamou o fã.

Os espectadores lembram que não era certo de que o assalto ao Banco da Espanha aconteceria. Mas, o argumento é que a compra do terreno não pesaria em nada para Rafael e Tatiana, que teriam o local perfeito e não deixariam suspeitas caso o roubo viesse a acontecer.

“É difícil acreditar que eles esperaram o roubo começar e tiveram a sorte de achar um terreno”, ainda argumentou outro.

Universo de La Casa de Papel continua com série de Berlim

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

Por meio do Twitter, a gigante do streaming até divulgou um teaser do projeto, revelando que será lançado em 2023.

Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado.

Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

La Casa de Papel tem todos os episódios na Netflix. Enquanto isso, a série de Berlim chega em 2023.

Por essa vocês não esperavam, né? Em 2023 vocês já têm compromisso marcado com um dos personagens mais charmosos de La Casa de Papel… Vem aí, minha nova série, Berlim. pic.twitter.com/YFIXdJd4f9 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 30, 2021