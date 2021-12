La Casa de Papel: Neymar ficou “assustado” e “tímido” em gravação

Neymar conta com uma participação em La Casa de Papel. Luka Peros, que interpreta Marsella na série da Netflix, revelou que o jogador ficou “assustado e tímido” com a ponta dele no seriado.

Peros conversou com o Diario AS e contou sobre a breve atuação do jogador de futebol na famosa série espanhola.

“Neymar disse uma vez que queria fazer parte de um episódio de La Casa de Papel. Ele apareceu vestido de monge tatuado na Itália. Fui informado pelos intérpretes de Berlim e do Professor que ele estava assustado e tímido e depois convidou os atores para jantar em Madrid, que eu não pude comparecer”.

“É interessante falar sobre estrelas do esporte que são fascinadas pelo nosso trabalho como atores, da mesma forma que admiramos os jogadores, porque eu amo futebol e basquete. É impressionante vê-los como profissionais. Somos profissionais e eles são profissionais. Temos respeito uns pelos outros. Não conheço Mbappe ou Neymar, mas quando vejo como eles jogam, respeito-os”.

La Casa de Papel está com os capítulos finais na Netflix

O fim de La Casa de Papel tem mais do que respostas. A série termina com uma verdadeira guerra na Netflix.

“Já faz mais de 100 horas que a missão no Banco da Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas não há motivos para comemorar — muito pelo contrário: o momento é de tensão e luto. O Professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez em sua vida, ele não tem um plano de fuga.

Quando parecia que a situação não tinha como piorar, aparece um inimigo muito mais poderoso do que qualquer outro já enfrentado: o exército. O maior roubo da história está chegando ao fim — e aquilo que começou como um assalto está prestes a se transformar em guerra”, diz a sinopse da última temporada.

Todas as temporadas de La Casa de Papel estão na Netflix.