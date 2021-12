La Casa de Papel termina com 2 teorias de fãs acontecendo

Alerta de spoilers

La Casa de Papel teve um final feliz na Netflix após cinco temporadas. Ao mesmo tempo, duas teorias de fãs foram confirmadas: sobre a relação de Berlim e Tatiana e sobre como o bando tiraria o ouro do Banco da Espanha.

O primeiro caso era mais uma especulação dos fãs com diálogos como pistas. Antes mesmo da segunda parte da quinta temporada, espectadores achavam que Tatiana deixaria Berlim para ficar com o filho dele, Rafael.

Os indicativos eram o motivo de Berlim estar solteiro no assalto da Casa da Moeda e o personagem reclamar que “um filho pode estragar tudo”.

Quando Rafael entrou em cena na primeira parte da quinta temporada de La Casa de Papel, logo assinantes da Netflix notaram uma conexão com Tatiana.

Logo no começo da segunda parte, Berlim é deixado pela esposa e a flagra encontrando com o próprio filho.

La Casa de Papel tira ouro do banco da forma que fãs imaginavam

A segunda teoria correta era mais esperada até que a primeira em La Casa de Papel. O que acontece é que fotos de bastidores tinham indicado como o ouro seria tirado do Banco da Espanha.

Fãs imaginaram que a transformação dele em pequenos grãos era para que toda riqueza fosse levada por canos para fora do banco. Lógico que os espectadores não imaginaram os detalhes do plano da série espanhola.

O plano em La Casa de Papel começa ainda com Berlim. Ao lado de Palermo, em um flashback, o ladrão rouba uma grande máquina de uma plataforma de extração de petróleo. A máquina foi essencial para o roubo funcionar.

É claro que apesar dos dois acertos, muitas teorias populares foram desmentidas. Entre elas, de que Tatiana e Alicia seriam a mesma pessoa (ou até parentes), e de que todos morreriam no fim.

Tatiana e Alicia chegam a ficar frente a frente, mostrando que não se conheciam. Já no desfecho, nenhum dos protagonistas morre na segunda parte da quinta temporada.

Nairóbi e Tóquio permanecem como as duas mortes do bando no assalto.

La Casa de Papel conta com todas temporadas na Netflix.