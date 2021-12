Legacies: Atriz deixa derivada de The Vampire Diaries na 4ª temporada

Alerta de spoilers

No capítulo da quarta temporada de Legacies, I Can’t Be the One to Stop You, a atriz Kaylee Bryant deixa o elenco fixo da derivada de The Vampire Diaries. A artista é responsável por ser Josie Saltzman, a filha de Alaric.

A confirmação foi feita pelo TV Line. Apesar da saída, esse pode não ser o fim para Josie, que tem Lizzie como irmã.

Continua depois da publicidade

Os chefes da derivada de The Vampire Diaries, Julie Plec e Brett Matthews, afirmaram que a personagem pode acabar voltando. Legacies é conhecida por trazer de volta muitos rostos da série principal e também de The Originals.

“Nós queremos ver a carreira dela crescer, mas deixamos a porta aberta para o retorno em Legacies. Um mundo com Josie Saltzman nele é um lugar melhor”, declararam os produtores.

Na história de Legacies, Josie simplesmente compra uma passagem apenas de saída para Mystic Falls. Ficando viva, o retorno pode ser ainda mais fácil.

Legacies prova quem é o melhor personagem de The Vampire Diaries

O quinto episódio da quarta temporada de Legacies trouxe a morte de um importante personagem da franquia The Vampire Diaries, Alaric. Isso provou que ele é o melhor personagem das três séries.

Atacado por Hope, que se tornou tríbida, Alaric morre na derivada e os estudantes da escola Salvatore se juntaram para um vigília para honrar o diretor por tudo que ele ensinou a eles. A cena deixa claro o fato dele ser o personagem mais importante do universo The Vampire Diaries.

Ele ajudou Hope a descobrir os poderes dela, desempenhou um papel muito importante em The Vampire Diaries e é o único personagem que apareceu consistentemente nos três seriados.

Como diretor da escola, Alaric provou ser o apoio não apenas para as filhas dele, Lizzie e Josie, como para todos da escola. Ele também é o único personagem adulto a ter um arco nas três séries, embora o papel dele em The Originals tenha durado apenas três episódios.

A curta aparição, no entanto, foi vital, tendo em vista que Alaric fez Klaus colocar Hope na escola Salvatore quando ela era criança, dando origem a Legacies.

No Brasil, Legacies é exibida pela Warner Channel e também está disponível pela HBO Max e pelo Globoplay.