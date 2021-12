Leonardo DiCaprio viu Round 6 e contou para ator o que achou

Round 6 (Squid Game) se tornou a série mais popular da Netflix. Naturalmente, diversas celebridades já assistiram o seriado, incluindo Leonardo DiCaprio, conforme revelou Lee Jung-jae.

O ator, que viveu o protagonista da série sul-coreana, participou do programa de Stephen Colbert e o apresentador mostrou uma foto do astro junto de Leonardo DiCaprio.

Essa foto foi publicada por Lee no Instagram. Ela foi tirada durante o baile do Los Angeles County Museum of Art. Com a imagem mostrada, o ator de Round 6 (Squid Game) disse que DiCaprio assistiu a série.

“Eu não conseguia acreditar, realmente. E ele me disse que realmente assistiu Round 6. Ele gostou muito e me disse: ‘você tem tanta sorte de estar aqui e fez um trabalho incrível’. Foi inacreditável”, disse Lee.

Colbert perguntou se é verdade que a foto dos dois foi tirada com o celular de Leonardo DiCaprio. Lee Jung-jae disse que sim, mas que ele não tem o número pessoal do ator de Titanic.

Segundo o ator de Round 6, ele e DiCaprio tem um amigo em comum. Dessa forma, possivelmente, a foto foi enviada para o ator sul-coreano por meio do amigo.

Veja a foto dos dois atores juntos, abaixo.

Round 6 (Squid Game) está disponível na Netflix

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concrrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

Round 6 (Squid Game) está disponível na Netflix.