Livros de A Roda do Tempo revelam o que Mat esconde no Prime Video

Alerta de spoilers

O mistério central da primeira temporada de A Roda do Tempo é a identidade do Dragão Renascido. Qualquer um dos cinco personagens principais pode ser a pessoa certa. Os livros de Robert Jordan, nos quais a série do Amazon Prime Video foi baseada têm a resposta.

No seriado, Mat tem agido estranhamente desde que o grupo deixou Shadar Logoth. Ele está distante, taciturno e pode não estar pensando direito.

Rand e Thom Merrilin acharam-no em uma fazenda com a família lá morta. É incerto o que ocorreu no local e pode ser que Mat tenha sido o responsável.

Nos livros Mat não é o Dragão Renascido, mas algo está acontecendo com ele. Ele pegou uma adaga em Shadar Logoth e não deveria ter feito isso.

O mal que infestava a cidade também está presente na adaga e começa a infectar e mudar Mat em A Roda do Tempo. Veremos se ele conseguirá livrar-se disso.

Mais sobre A Roda do Tempo

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Amazon Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.