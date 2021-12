Locutor brasileiro é confundido com personagem de La Casa de Papel

Considerado o maior sucesso espanhol da história da Netflix, La Casa de Papel lançou recentemente seus episódios finais e emocionou fãs com um desfecho bastante satisfatório. A dúvida que fica é: o que vai acontecer com os diversos sósias do Professor? Só no Brasil, existem pelo menos 2! Um deles é locutor de rádio, e chama muita atenção nas redes sociais.

La Casa de Papel se tornou um verdadeiro fenômeno cultural na Netflix, inspirando músicas, fantasias de carnaval e muito mais.

Interpretado por Álvaro Morte, o Professor é o protagonista de La Casa de Papel. Ousado, carismático e extremamente inteligente, o personagem não demorou a conquistar fãs no Brasil e no mundo inteiro.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Fernando Monezzi, um dos sósias brasileiros do Professor que também trabalha como locutor de rádio; veja fotos abaixo.

Quem é o sósia brasileiro do Professor de La Casa de Papel?

Só no Instagram, Fernando Monezzi já conta com mais de 13 mil seguidores. Sua semelhança com o Professor de La Casa de Papel é inegável, e já dá o que falar na imprensa brasileira.

O locutor, inclusive, participou no início de dezembro do programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili, no qual falou sobre sua experiência como sósia e revelou mais detalhes de sua trajetória.

Fernando aproveita sua grande popularidade para criar diversos conteúdos para as redes sociais. Além do Instagram, o sósia do Professor é muito famoso no TikTok.

Em 2020, Fernando foi convidado a participar de um concurso de cosplay da Comic Con Experience, impressionando os fãs de La Casa de Papel com sua semelhança com o Professor.

Durante um papo com o site Tab UOL, o cosplayer também falou sobre o lado negativo da fama e o que acontece quando as coisas saem do controle.

“Quando você vê, já tem pessoas mandando mensagens falando que me amam, achando que eu sou o verdadeiro Álvaro Morte”, contou o ator.

Mas Fernando já era relativamente famoso mesmo além de sua semelhança com Álvaro Morte.

O sósia de Álvaro Morte se destaca por seu trabalho como locutor de rádio e narrador profissional.

Fernando Monezzi é o narrador do reality show Largados e Pelados, um dos mais bem sucedidos do Discovery.

Em 2021, o narrador passou a apresentar também as lives com os participantes brasileiros da atração, sempre divulgadas em seu Instagram.

Ainda na entrevista ao site TAB Uol, Fernando contou que já tentou entrar em contato com Álvaro Morte, mas nunca foi respondido.

Falando em Álvaro Morte, o eterno Professor de La Casa de Papel está no elenco de A Roda do Tempo, o mais novo sucesso épico do Prime Video – que acaba de lançar sua primeira temporada completa.

Todas as temporadas de La Casa de Papel estão disponíveis na Netflix. Veja algumas fotos do sósia brasileiro do Professor abaixo.