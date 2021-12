Mãe Só Tem Duas: 2ª temporada chega na Netflix com grandes novidades

Após conquistar o público mundial com sua divertida trama na Netflix, Mãe Só Tem Duas retorna na plataforma em sua 2ª temporada. A série mexicana aborda conceitos bastante interessantes sobre maternidade e amadurecimento, tudo isso de maneira criativa, leve e divertida.

“Depois de descobrirem que suas bebês foram trocadas na maternidade, duas mulheres acham uma saída inusitada: formar uma família”, afirma a sinopse oficial de Mãe Só Tem Duas na Netflix.

Assim como a 1ª temporada, os novos episódios de Mãe Só Tem Duas estão fazendo muito sucesso com o público brasileiro na Netflix. Lançados em plena véspera de Natal, os capítulos não demoraram a figurar no Top 10 da plataforma.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco da 2ª temporada de Mãe Só Tem Duas na Netflix; confira.

De que fala a 2ª temporada de Mãe Só Tem Duas na Netflix?

É difícil citar um batismo tão melodramático como o que aconteceu no episódio final da primeira temporada de Mãe Só Tem Duas.

Diversos segredos foram revelados na ocasião, e de maneira inevitável, mudaram para sempre alguns dos mais importantes relacionamentos da série.

Ana finalmente confirmou que Juan Carlos estava a traindo com Teresa, a mãe de Mariana. Após verificar suas suspeitas, a personagem expulsa o marido de casa.

Agora que Mariana está sozinha – após tentar reviver seu romance com Pablo – a 2ª temporada tem tudo para abordar como a personagem fará para salvar sua relação não apenas com Ana, mas também com Valentina, a quem teve que deixar para trás.

Na trama de Ana, os principais desafios serão sua adaptação à vida de mãe solteira, provavelmente com o retorno de Mariana à sua rotina.

Os novos episódios devem explicar também os resultados da biópsia – que deixou fãs chocados no final da primeira temporada.

Dessa forma, a 2ª temporada pode assumir um caminho ainda mais triste, mostrando aos fãs uma triste despedida no elenco.

O que quer que aconteça, Mãe Só Tem Duas deve mostrar também Mariana lidando com os dilemas de sua sexualidade e as contradições entre a aceitação de sua identidade e suas experiências prévias.

Quem volta no elenco de Mãe Só Tem Duas?

Ana e Mariana, as protagonistas de Mãe Só Tem Duas, são interpretadas respectivamente por Ludwika Paleta e Paulina Goto, retornam na nova temporada na Netflix.

Emilio Beltrán Ulrich e Dalexa Meneces, os intérpretes de Rodrigo e Ceci, os filhos de Ana, também estão confirmados nos novos episódios.

Mesmo com todo o drama do final da 1ª temporada, Martín Altomaro volta como Juan Carlos, assim como Liz Gallardo, que retorna como Teresa.

Pablo, interpretado por Javier Ponce, o pai da filha de Mariana, retorna em um papel ainda mais importante – junto com Cynthia, vivida por Elena Del Río, que é sua namorada.

O elenco de Mãe Só Tem Duas é completado pelas fofíssimas bebês Lena Morales e Melissa Salgado como Regina e Valentina.

Estreia e trailer de Mãe Só Tem Duas 2 na Netflix

Como já citamos, a 2ª temporada de Mãe Só Tem Duas já está disponível na Netflix.

Veja abaixo o trailer oficial legendado da 2ª temporada de Mãe Só Tem Duas.