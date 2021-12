Maisa ganha programa na Netflix com Whindersson Nunes de convidado

A Netflix lançou o primeiro episódio do novo programa de Maísa Silva no YouTube, Maisa Sem Controle, que mostra a atriz brasileira jogando videogames com convidados, enquanto falam sobre assuntos diversos.

Nesse episódio de lançamento, ela joga Overwatch, da Activision Blizzard, companhia que atualmente enfrenta diversas polêmicas e demissões em razão dos casos de abuso e assédio ocorridos dentro dela.

Continua depois da publicidade

Whindersson Nunes é o primeiro convidado e além do game, eles fazem diversas brincadeiras, como adivinhar quem é o personagem de série da Netflix e mais.

“Chegou o primeiro episódio de Maisa sem Controle, meu novo programa apresentado pela dona & proprietária do meu site”, diz a sinopse.

“Enquanto a prima e o convidado do dia jogam vídeo game colocando a conversa em dia, algumas dificuldades bem tudumzeiras podem aparecer. Hoje o jogo é Overwatch e o player 2 é Whindersson Nunes, que não vai pegar leve nesse x1”, continua a sinopse.

Veja o vídeo, abaixo.

Maisa Silva estrela série da Netflix ao lado de Camila Queiroz

Em 2022, Maisa Silva volta na Netflix com a série De Volta aos 15.

A produção de comédia e drama é baseada no livro de mesmo nome, escrito pela autora brasileira Bruna Vieira. A série chega na plataforma em 2022.

De Volta aos 15 conta a história de Anita, uma mulher de 30 anos que acaba voltando para quando tinha apenas 15 anos. A jovem tenta consertar a vida de todos ao seu redor, porém cada mudança no passado impacta o futuro de todos – nem sempre para melhor.

Camila Queiroz interpreta a versão adulta da protagonista Anita, cuja versão adolescente ganha vida pela atuação de Maisa.

De Volta aos 15 conta também com Klara Castanho, Yana Sardenberg, Pedro Ottoni, João Guilherme, Bruno Montaleone, Amanda Azevedo e Mariana Rios.

De Volta aos 15, como citado, chega em 2022 na Netflix.