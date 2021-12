Mesmo com o fim, torcida por casal de Supernatural domina rede social em 2021

Supernatural terminou em 2020, mas continua viva entre os fãs. No Tumblr, o “ship”, ou melhor, torcida pelo casal Dean e Castiel foi o mais comentado de 2021.

A rede social começa a publicar listas de dados do ano. Nessa categoria, de torcidas de casais em séries, o Destiel, como é chamado o ship de Supernatural, liderou o tema.

Os personagens, inclusive, ficaram na frente de séries da Marvel e da DC. O MCU ficou em terceiro lugar com a torcida por Sam Wilson e Bucky Barnes, em Falcão e o Soldado Invernal, além de ter Loki e Mobius na sexta posição.

A DC ficou em sétimo com a torcida por Kara Danvers, a Supergirl, e Lena Luthor. Por curiosidade, a segunda colocação foi de Luz Noceda e Amity Blight, de A Casa da Coruja.

Confira abaixo a lista completa divulgada pelo Tumblr.

Destiel (Dean Winchester & Castiel, Supernatural) Lumity (Luz Noceda & Amity Blight, A Casa da Coruja) Sambucky (Sam Wilson & Bucky Barnes, Universo Marvel) Bakudeku (Bakugou Katsuki & Midoriya Izuku, Boku no Hero Academia) Dreamnotfound (Dreamwastaken & GeorgeNotFound, Streamers) Lokius (Loki Laufeyson & Mobius M. Mobius, Loki) Supercorp (Kara Danvers & Lena Luthor, Supergirl) Buddie (Evan Buckley & Edmundo Diaz, 9-1-1) Catradora (Catra & Adora, She-Ra e as Princesas do Poder) Hannigram (Hannibal Lecter & Will Graham, Hannibal)

Astros de Supernatural se reúnem em nova série

Jensen Ackles e Jared Padalecki, os astros de Supernatural, têm reunião em Walker. O novo seriado do ator de Sam é exibido no Globoplay no Brasil.

Confirmado para segunda temporada, Walker tem a participação especial nos bastidores. Jensen Ackles, que foi o Dean no seriado de sucesso, fica na direção da produção estrelada por Jared Padalecki.

A Entertainment Weekly revelou a reunião. O ator de Supernatural fica na direção do sétimo episódio da segunda temporada.

Antes, Jensen Ackles dirigiu seis capítulos de Supernatural. Como ator, o intérprete de Dean volta em The Boys, série da Amazon Prime Video.

Walker, nova série do astro de Supernatural, pode ser vista no Globoplay. Supernatural, por sua vez, está na Amazon Prime Video e na HBO Max.