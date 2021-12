Mesmo virando piada, novo traje em The Witcher é especial para Henry Cavill

Quando o novo traje de Geralt de Rívia em The Witcher foi revelado, assinantes da Netflix correram fazer piadas porque a armadura tem o desenho dos mamilos de Henry Cavill. Porém, esse figurino é especial para o ator, já que conta com a colaboração dele.

Na época da revelação, muitos fãs não sabiam disso. Na primeira imagem da armadura, os internautas correram comparar o traje de Geralt com o do Batman de George Clooney.

Toda graça ficou voltada para o desenho dos mamilos. Porém, essa armadura faz parte da colaboração de Henry Cavill na série épica de fantasia.

Ao lado da figurinista Lucinda Wright, o astro ajudou no novo desenho de Geralt. Em comunicado da Netflix, Henry Cavill contou como o traje da segunda temporada “é mais fácil para lutar e se movimentar”.

O astro também destacou o significado da armadura para história. Antes, Geralt não teve tempo em The Witcher para permanecer no mesmo lugar por tanto tempo para comprar ou construir um novo traje.

The Witcher volta com segunda temporada na Netflix

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não terá mais o formato de história que causou polêmica.

A chefe da série de TV, Lauren Schmidt Hissrich, prometeu que a história não se passará mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem será vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A primeira temporada de The Witcher está disponível na Netflix e a segunda chega em 17 de dezembro.