Não é Round 6: Maior sucesso da Netflix no Brasil em 2021 pode ser novela do SBT

Round 6 (Squid Game) se tornou a série mais vista da Netflix ao redor do mundo em 2021. Mas, no Brasil, há dúvidas sobre isso, ainda mais com um dado levantado sobre Carrossel, que é originalmente uma novela do SBT.

A partir de 2021, a Netflix passou a mostrar o Top 10 semanal de séries e filmes em rankings separados por países e por produções de língua inglesa ou não-inglesa. O Notícias da TV notou que Carrossel alcançou uma marca incrível no Brasil, superando até mesmo Round 6.

Continua depois da publicidade

Até o momento dessa publicação, 23 listas semanais foram divulgadas pela Netflix. Delas, 22 contam com Carrossel entre as produções mais assistidas no Brasil.

A contagem começou em junho e Carrossel só não ficou na primeira lista porque estava fora do catálogo do streaming.

De todas essas semanas, Carrossel liderou em sete ocasiões. Além disso, ficou na frente de séries como Você (You), Elite, Virgin River e até Round 6.

Carinha de Anjo faz até sucesso internacional na Netflix

A estratégia da Netflix de adicionar novelas do SBT funcionou bastante. Além de Carrossel, Carinha de Anjo faz grande sucesso, inclusive aparecendo no Top 10 de outros países.

Carinha de Anjo provou ser um ótimo investimento para a Netflix. A versão brasileira da novela está dentre as mais assistidas da plataforma de streaming fora dos EUA.

Até 12 de dezembro, a produção ficou entre o top 10 da Netflix, contabilizando já nove semanas. Atualmente, ela fica atrás de séries como Hometown Cha-Cha-Cha, La Casa de Papel e Round 6 (Squid Game).

As duas não são as únicas novelas do SBT na Netflix. As Aventuras de Poliana e Chiquititas também estão no serviço. Se os fãs notarem, os títulos chegam a se revezar no Top 10 do Brasil.

Todas as produções mencionadas acima seguem na Netflix.