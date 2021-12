Não é só Rio e Denver: Mais 4 atores de Elite estão em La Casa de Papel

Elite e La Casa de Papel compartilham nomes famosos do elenco. Os principais são Miguel Herrán, o Rio do bando do Professor, e Jaime Lorente, o Denver.

A dupla aparece também no começo de Elite como Cristian e Nano. Mas, o Rio e o Denver de La Casa de Papel não são os únicos que estiveram nas duas séries.

Mais outros quatro atores de Elite passaram por La Casa de Papel. Por terem papéis menores na Netflix, a curiosidade pode ter passado despercebida entre os espectadores.

Confira abaixo quem são esses quatro atores.

María Pedraza

A atriz teve grande participação nas duas séries da Netflix. Em La Casa de Papel, a famosa aparece em 15 capítulos como Alison Parker. Já em Elite, tem 10 capítulos como Marina.

Elisabet Gelabert

Em La Casa de Papel, a atriz teve uma participação de dois episódios, em que aparece como Mari Carmen, a esposa de Angel Rubio. Em Elite, a famosa teve mais destaque como Azucena.

Ainhoa Santamaría

A situação de Ainhoa Santamaría é muito parecida com a de Elisabet Gelabert. Em Elite, teve uma participação grande, de 24 episódios, como a inspetora. Já em La Casa de Papel aparece uma única vez como Laura, a ex-esposa de Arturito, odiado personagem da famosa série.

Peter Nikolas

A participação de Peter Nikolas nas duas séries pode ser a menos evidente. Em Elite, o ator aparece em apenas um episódio, como um entrevistador. Já em La Casa de Papel, o artista é Nikolai por dois capítulos – o personagem é o dono do ferro-velho em que o Professor quase é pego no assalto a Casa da Moeda.

La Casa de Papel e Elite seguem disponíveis na Netflix.