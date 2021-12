Não é The Witcher: A série da Netflix que Henry Cavill recomenda para amigos

Henry Cavill é mais conhecido na Netflix como o Geralt de Rívia, de The Witcher. Mas, o astro tem uma outra série para recomendar aos assinantes do serviço.

Como se sabe, Henry Cavill é ligado ao mundo dos games e dos quadrinhos. O ator de The Witcher assumidamente consome esse tipo de material.

Para BBC Radio One, o jornalista Josh Horowitz disse que o ator também de Superman recomendou para ele a série Arcane. A série animada da Netflix é baseada em League of Legends, se tornando uma das mais aclamadas do serviço em 2021.

“Passei um tempo com o Sr. Cavill e trocamos um monte de recomendações geeks de TV e filmes. Ele recomendou Arcane de forma entusiasmada e eu acho que a recomendação funcionou”, contou o jornalista.

Arcane é uma das surpresas da Netflix de 2021. Com a aclamação e o sucesso também de público, uma segunda temporada já está confirmada.

Mais sobre a série Arcane, disponível na Netflix

Arcane conta a história de Vi (com voz de Hailee Steinfeld) e Jinx (Ella Purnell), personagens populares de League of Legends.

Confira uma sinopse abaixo.

“Em meio ao conflito entre as cidades-gêmeas de Piltover e Zaun, duas irmãs lutam em lados opostos de uma guerra entre tecnologias mágicas e convicções incompatíveis.”

Arcane recebeu elogios de fãs de League of Legends. Eles destacaram a história envolvente e o visual impressionante da série animada.

Esta é a primeira produção inspirada em League of Legends. O jogo é extremamente popular há alguns anos e conta com uma legião de fãs.

Arcane está na Netflix. Henry Cavill, enquanto isso, está nas duas temporadas de The Witcher.