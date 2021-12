Netflix aponta semelhanças entre La Casa de Papel e Round 6; veja

A Netflix trouxe um vídeo especial sobre La Casa de Papel e Round 6 (Squid Game). A plataforma compara cenas parecidas dos seriados e mostra como os títulos são mais parecidos do que o imaginado.

Inicialmente, La Casa de Papel e Round 6 chamaram atenção pelas tramas criativas. Como reflexão, as duas séries da Netflix buscam uma discussão de liberdade e sobre a sociedade em que vivemos.

Mas, como apontado nesse vídeo da Netflix, há ainda mais semelhanças. Acessórios, figurinos, cenas e até personagens são comparados pelo serviço de streaming.

Para os espectadores de La Casa de Papel e Round 6, o vídeo é um prato cheio de referências entre os dois títulos. Confira abaixo a publicação da Netflix.

Ator queria deixar La Casa de Papel

Darko Peric quase deu outro destino para Helsinki em La Casa de Papel. No começo da série da Netflix, o ator queria ter matado o personagem para ter realizado o sonho de estrelar um filme.

A revelação foi feita ao jornal El Comercio. A situação aconteceu nas duas primeiras temporadas de La Casa de Papel, quando a série espanhola ainda pertencia a uma TV do país europeu.

Mesmo com o papel de Helsinki, Darko Peric foi convidado para trabalhar em um filme de Terry Gilliam. O astro de La Casa de Papel sempre foi um fã do diretor.

“Estava gravando La Casa de Papel e isso me impedia de participar, então disse ao meu representante: ‘Que me matem em La Casa de Papel. Eu quero estar no filme de Terry Gilliam, sou um super fã da vida toda’. Mas, não podia sair. Nesse momento, tive uma depressão muito grande, eu odiava La Casa de Papel. Isso foi na primeira temporada”, relembrou Darko Peric.

O papel desse filme, que é O Homem que Matou Dom Quixote, ficou com Hovik Keuchkerian, o Bogotá de La Casa de Papel. O famoso era a primeira opção de Gilliam, que não podia aceitar inicialmente – o que levou ao convite para Peric.

No fim, o ator de Helsinki soube de toda história no set da Netflix. Hoje, Darko Peric fica satisfeito em ter atuado até o fim na famosa série espanhola.

La Casa de Papel conta com todas temporadas na Netflix. A série espanhola terá uma derivada, Berlim, que chega em 2023. Enquanto isso, Round 6 (Squid Game) também segue no serviço.