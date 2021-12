Netflix revela estreia de novos episódios de The Walking Dead

A Netflix lançou a 10ª temporada de The Walking Dead na plataforma de streaming, mas os episódios adicionais ficaram faltando. Agora eles têm data para estrear.

A 10ª temporada da série de zumbis chega na gigante do streaming em 30 de janeiro de 2022. Vale apontar que a 11ª temporada da série já começou a ser exibida.

O 11º ano de The Walking Dead vai finalizar a série, mas ele foi dividido em três partes, portanto os fãs terão de aguardar um pouco para saber o que vai acontecer aos personagens.

Além disso, o universo continua vivo com as derivadas Fear the Walking Dead e a anunciada série sobre Carol e Daryl, além dos filmes com Rick Grimes.

Infelizmente, ainda não sabemos quando os filmes serão lançados, apenas que estão em desenvolvimento.

The Walking Dead enfim revela onde está Rick Grimes

O universo The Walking Dead trouxe a informação que muitos fãs esperavam sobre Rick Grimes. A série World Beyond (Um Novo Universo) revelou que o personagem de Andrew Lincoln está na Pensilvânia.

Quando Jadis (Pollyanna McIntosh) apareceu na derivada, mais informações do personagem começaram a surgir. Primeiro, ela revelou apenas que tinha colocado o xerife no meio da civilização controlada pela CRM, sem dar um local correto.

Essa nova casa de Rick Grimes foi chamada até então de “cidade escondida” da CRM.

Agora, no capítulo The Last Light, um novo cenário da trama se conectou diretamente com um teaser de 2019 dos filmes de Rick Grimes. O helicóptero que levou o protagonista foi para Filadélfia, na Pensilvânia.

O teaser mostrava o horizonte de uma cidade, que até então não tinha sido identificada.

Com isso, o personagem está mais perto do que todos imaginam. The Last Light confirma que Filadélfia é a “cidade escondida” pela CRM.

A confirmação fica ainda mais clara quando Jadis aparece recrutando para CRM. No fundo há um cenário conhecido da cidade norte-americana.

Além da Netflix, The Walking Dead pode ser assistida no Star+.

