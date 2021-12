Netflix tem a série perfeita para superar La Casa de Papel

La Casa de Papel fez um grande sucesso na Netflix, mas com o fim na quinta temporada, assinantes procuram um título para ocupar o lugar do seriado. Outra produção espanhola pode fazer isso e até superar a famosa série.

A Netflix conta no catálogo com uma série que é uma verdadeira joia escondida. Além de agradar fãs de La Casa de Papel, ela pode fazer isso com muita qualidade.

Trata-se do seriado O Sucessor, lançado originalmente em 2018 pela Netflix. A história foca no mundo do crime, mas com um olhar diferente, como acontece em La Casa de Papel.

O Sucessor aborda a vida de Nemo Bandeira, um traficante com um grande império que é diagnosticado com Alzheimer. Esse fato novo vai virar de cabeça para baixo a vida do criminoso, que se esconde como um empresário de fachada.

Ao mesmo tempo que lida com a notícia, Nemo precisará descobrir quem é o verdadeiro herdeiro dele.

O elenco tem José Coronado, Álex González, Claudia Traisac, Luis Zahera e ainda Patrick Criado, que esteve em La Casa de Papel. Mesmo com duas temporadas, O Sucessor pode superar La Casa de Papel com a história diferente sobre o mundo do crime.

Apesar desse título escondido na Netflix, La Casa de Papel está longe de realmente acabar. Após a série principal, a plataforma de streaming terá a derivada Berlim.

A série de Berlim chega após fim de La Casa de Papel

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

A gigante do streaming revelou ainda que o projeto será lançado em 2023.

Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado.

Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

La Casa de Papel e O Sucessor estão disponíveis na Netflix.