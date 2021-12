Netflix traz série com mesma história de filme fracassado com Amy Adams

Em maio de 2021, a Netflix lançou A Mulher na Janela, com Amy Adams, que provou ser um fracasso de crítica. Agora, a plataforma de streaming vai lançar A Vizinha da Mulher na Janela, com Kristen Bell.

A gigante do streaming divulgou uma prévia que mostra a premissa quase idêntica do filme com Adams. Dessa vez, em formato de série, a história acompanha Anna, que supostamente testemunha um assassinato no vizinho, mas que é desacreditada por ter problemas com bebida e remédios.

O paralelo Quem sabe agora a Netflix acerta, onde o filme com Amy Adams errou. Confira o trailer da série com Kristen Bell, abaixo.

Mais sobre A Vizinha da Mulher na Janela

“Para Anna (Kristen Bell), todos os dias são iguais. Olhando pela janela, com o coração partido e uma taça de vinho, vê a vida passar sem ela. Mas um vizinho bonitão (Tom Riley) se muda para a casa da frente, e as coisas parecem começar a mudar. Até que ela testemunha um terrível assassinato… ou será que foi só imaginação?”, diz a sinopse da série.

A direção da série fica a cargo de Michael Lehmann, que já trabalhou em Jessica Jones e True Blood. A série foi criada por Hugh Davidson, Larry Dorf e Rachel Ramras.

Além de Kristen Bell, o elenco conta com Michael Ealy, Appy Pratt, Tom Riley, Rachel Ramras, Christopher Chen e Abhi Trivedi.

A Vizinha da Mulher na Janela estreia em 28 de janeiro de 2022 na Netflix.