Netflix vai lançar seu próprio De Férias com o Ex com uma reviravolta

Apostando pesado em reality shows de namoro, a Netflix se prepara para a estreia de Solteiros, Ilhados e Desesperados, uma produção sul-coreana à lá De Férias com o Ex – mas com uma grande reviravolta. A série tem tudo para conquistar fãs de sucesso como Casamento às Cegas e Brincando com Fogo.

De acordo com o site ZapZee, Solteiros, Ilhados e Desesperados é quente como Brincando com Fogo, abrangente como Casamento às Cegas e romântico como Terrace House.

“Em uma ilha deserta, solteiros e solteiras precisam encontrar o amor verdadeiro ― já que só os casais podem sair e desfrutar um encontro romântico”, afirma a sinopse do programa da Netflix.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a estrutura do reality Solteiros, Ilhados e Desesperados, seus participantes e estreia na Netflix; confira.

Tudo sobre Solteiros, Ilhados e Desesperados na Netflix

Solteiros, Ilhados e Desesperados se parece com De Férias com o Ex por ser ambientado em um local paradisíaco, repleto de pessoas em busca do amor.

A produção da Netflix é um reality show de namoro no qual solteiros e solteiras ficam “presos” em uma ilha remota.

Hong Jin-kyung, Lee Da Hee Kyuhyun e Hanhae são os apresentadores. Juntos, eles tentam descobrir quais casais serão formados ao final da produção.

A premissa da série é bastante simples: homens e mulheres buscam pelo “amor verdadeiro” na Ilha.

Quando acreditam que encontraram o par perfeito, os casais podem deixar a Ilha e participar de uma romântica viagem.

A lista de participantes da atração ainda não foi revelada, mas novidades devem ser divulgadas pela Netflix nas próximas semanas. O programa terá 20 participantes: 10 homens e 10 mulheres.

Em Solteiros, Ilhados e Desesperados os participantes ficam em uma ilha isolada sob a vigilância de câmeras, que captam todas as suas emoções.

“Será que eles vão esconder suas emoções sob a fachada de inocência, ou vão mostrar abertamente o que sentem?”, questiona o site OtakuArt.

Hong Jin-kyung, a única apresentadora casada do reality, pretende entrar de cabeça na história e se emocionar com os participantes.

“Estou muito feliz por fazer parte de Solteiros, Ilhados e Desesperados. Sou realmente conquistada pelas emoções francas do elenco e as histórias verdadeiras da série”, comentou a apresentadora.

O cantor Kyuhyun também está pronto para conferir o reality show na Netflix.

“Foi a primeira vez que fiquei impressionado com as histórias de amor de pessoas que havia acabado de conhecer. Nunca esperei tanto assim por uma estreia”, comentou.

Assim como outros reality shows de namoro da Netflix, Solteiros, Ilhados e Desesperados terá um modelo semanal de lançamentos.

Com 8 episódios, o reality lança os 2 primeiros capítulos em 18 de dezembro. Os próximos episódios vão ao ar nas próximas 3 semanas (25 de dezembro, 1 de janeiro e 8 de janeiro).

A página oficial da Netflix Asia no YouTube divulgou o trailer de Solteiros, Ilhados e Desesperados; veja abaixo.