Neymar mostra lado pessoal em série da Netflix; veja teaser e estreia

A história de Neymar Jr. vai ser contada em série documental da Netflix, intitulada Neymar: O Caos Perfeito. A série mostrará os bastidores da vida do jogador de futebol.

Ao todo serão três episódios, cada um com duração de 50 a 60 minutos. A prévia lançada pela Netflix deixa claro que a obra não fugirá das controvérsias envolvendo o atleta.

A série vai mostrar a história de Neymar Jr, incluindo a ascensão à fama no Santos, os dias no FC Barcelona, a trajetória na Seleção Brasileira e no Paris Saint Germain.

Para isso, há depoimentos de jogadores como David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves e Thiago Silva. Além de participação de Gabriel Medina e Bruninho.

Veja o trailer de Neymar: O Caso Perfeito, abaixo.

Mais sobre o documentário de Neymar

A direção de Neymar: O Caos Perfeito é de David Charles Rodrigues, de Gay Chorus Deep South e Mythical Creatures.

LeBron James e Maverick Carter trabalham como produtores-executivos, por meio da Uninterrupted, uma produtora e movimento colaborativo criativo de capacitação de atletas, experiências e produtos ganhadora do Emmy de esportes, e que faz parte da The SpringHill Company, um conglomerado de mídia liderada por LeBron James e Maverick Carter.

“Um dos atletas mais famosos e bem pagos da história como você nunca viu antes. Neymar é um herói em campo e uma figura polêmica fora. Esta série documental em três partes, dirigida por David Charles Rodrigues, mostra o lado pessoal do astro do futebol, acompanha sua ascensão à fama no Santos, seus dias de glória no FC Barcelona e a montanha-russa com a Seleção Brasileira e o Paris Saint Germain”, diz a sinopse oficial.

“O documentário também revela a máquina de marketing por trás do jogador, comandada pelo seu pai. Repleta de estrelas, a série traz ainda entrevistas com Beckham, Messi, Mbappé e muitas outras lendas, que avaliam o lugar de Neymar na história do esporte”, continua a sinopse.

Neymar: O Caos Perfeito estreia em 25 de janeiro de 2021, na Netflix.