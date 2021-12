Ninguém percebeu erro do Professor no começo de La Casa de Papel

Com o fim de La Casa de Papel, muitos detalhes da série da Netflix começam a surgir. Um deles é um momento do assalto na Casa da Moeda em que o Professor comete um erro que poderia entregar a identidade dele.

Como os fãs devem lembrar, no assalto na Casa da Moeda, o Professor e a Inspetora Raquel estavam em lados opostos. Como ninguém conhecia a identidade real do líder do bando, Sergio se aproximou da policial para ter vantagens no assalto.

O que ninguém notou é como o Professor flertou em entregar a identidade dele para Raquel desde que a encontrou em um bar. O personagem de La Casa de Papel diz que o nome dele é Salvador Martin.

Se os espectadores pararem para pensar, lembra Salvador Dalí, que inspira as máscaras dos bandidos. Em espanhol, Martin e Dalí, inclusive, tem sonoridade semelhante.

A única desculpa para esse detalhe do Professor é o fato de Salvador ser um nome comum na Espanha. Apesar disso, a referência, agora, se torna um pouco mais clara para os espectadores de La Casa de Papel.

La Casa de Papel vai continuar na Netflix com série de Berlim

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

A gigante do streaming revelou ainda que o projeto será lançado em 2023.

Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado.

Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

La Casa de Papel está disponível na Netflix.