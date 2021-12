Nova geração de Rebelde é apresentada em trailer na Netflix

A Netflix divulgou mais um trailer da nova versão de Rebelde, que chega logo no início de 2022 à plataforma de streaming.

A prévia apresenta cada um dos personagens centrais da trama, além das motivações deles. Vemos também que um trote realizado na escola causará problemas sérios para eles.

Na trama, os jovens têm a ideia de criar uma banda. Vale apontar que a série se passa anos depois da versão original, na mesma escola.

A nova versão de Rebelde promete oferecer o mesmo estilo de entretenimento do original, mas atualizada para os dias atuais.

Veja o trailer divulgado pela Netflix, abaixo.

AVISA QUE ELES ESTÃO CHEGANDO! A nova geração de Rebelde estreia dia 5 de janeiro de 2022. ✨ pic.twitter.com/pt3F5pTHxo — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 7, 2021

Série de Rebelde está chegando na Netflix

A Netflix divulgou a sinopse de Rebelde, que serve como continuação da famosa novela mexicana. A plataforma destacou de novo a volta de Celina Ferrer (Estefanía Villarreal) como a nova diretora do Elite Way.

“O evento musical do ano da prestigiada Elite Way School (EWS), que tem como diretora a brilhante ex-aluna Celina Ferrer (Estefanía Villarreal), está prestes a começar, e aqueles que desejam estar na Batalha das Bandas terão que entregar tudo no palco para participar dessa competição.

Nas vozes de Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Gigi Grigio e Jerónimo Cantillo, hits como ‘Oops!… I did it again’, ‘Rebelde’ e ‘Este sentimiento’ vem com um novo toque e estilo”, afirma a sinopse da nova série da Netflix.

Como mostra, a primeira temporada deve focar na batalha de bandas na escola.

A série de Rebelde chega na Netflix em 5 de janeiro.