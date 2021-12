Nova How I Met Your Mother faz grande mudança na série original

How I Met Your Father ganhou um trailer que revelou uma grande mudança em relação à série original, How I Met Your Mother (via Screen Rant).

O trailer de How I Met Your Father começa com uma reviravolta sobre a maneira como a história é contada.

O vídeo mostra Kim Cattrall como a “Velha Sophie” contando sua história, enquanto o “Velho Ted”, com voz de Bob Saget, nunca apareceu em How I Met Your Mother.

Bob Saget sempre deu voz ao “Velho Ted” na série de TV, e quando o Ted de 2030 foi mostrado no final de How I Met Your Mother, ele foi retratado por Josh Radnor com maquiagem.

Em vez de apenas usar Kim Cattrall para dublar a “Velha Sophie”, o trailer de How I Met Your Father sugere que ela será uma figura presente na tela, desviando-se da fórmula de How I Met Your Mother de mostrar apenas os filhos no futuro.

Vale lembrar que a Sophie mais nova será interpretada por Hilary Duff em How I Met Your Father. Ela é a protagonista da nova série.

Imagem revela o elenco da nova versão de How I Met Your Mother

O Hulu divulgou a primeira imagem oficial de How I Met Your Father, uma espécie de nova versão de How I Met Your Mother. Ela apresenta o elenco da série.

A principal estrela na nova série é Hilary Duff. Quando mais jovem, a atriz estrelou várias produções da Disney, com destaque para Lizzie McGuire.

Confira, no fim da matéria, a imagem oficial de How I Met Your Father.

Esta nova versão de How I Met Your Mother está em desenvolvimento há um bom tempo. O projeto ganhou mais força quando Hilary Duff entrou para o elenco.

Os criadores de How I Met Your Mother, Carter Bays e Craig Thomas, fazem parte da equipe de How I Met Your Father como produtores. Isaac Aptaker e Elizabeth Berger também produzem.

Ainda não há data de lançamento para How I Met Your Father.