Nova série de terror vai ser uma das mais macabras da Netflix

Fãs de terror podem comemorar: a Netflix se prepara para lançar uma das séries mais macabras do ano. Trata-se da produção espanhola Feria: Segredos Obscuros, que mistura elementos sobrenaturais com a história de uma sinistra seita. A plataforma acaba de lançar o primeiro trailer do projeto; veja abaixo.

Lançada com o título original de “Feria: The Darkest Light” (A Luz Mais Escura), a série é um thriller de fantasia criado por Agustín Martínez (La Bestía) e Carlos Montero, o criador de Elite.

Ou seja, a produção conta com grandes nomes por trás das câmeras, e tem tudo para conquistar os assinantes da Netflix com uma história criativa, obscura e realmente sinistra.

Explicamos também tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Feria: Segredos Obscuros, além de sua estreia na Netflix.

Conheça a trama e o elenco de Feria: Segredos Obscuros na Netflix

“Duas irmãs descobrem que os pais participaram de um ritual com um desfecho fatal. Agora, elas têm que enfrentar uma nova realidade — e o sobrenatural”, afirma a sinopse oficial de Feria: Segredos Obscuros na Netflix.

Ambientada nos anos 90, a trama de Segredos Obscuros se passa na região espanhola da Andaluzia, em uma pequena e pacata vila.

O enredo acompanha a história de Eva e Sofía, duas irmãs que descobrem que os pais – recém desaparecidos – cometeram um crime que resultou em 23 mortes.

A descrição da série deixa claro que os pais das protagonistas estavam envolvidos em uma terrível seita, que pode ter libertado um mal além de qualquer concepção humana.

Como as irmãs conseguirão viver em uma comunidade que as odeia? Será possível que elas desconheciam completamente as “atividades” dos pais? Ou uma motivação mais complicada explicada a presença deles no massacre?

Todas essas questões devem ser resolvidas na primeira temporada de Feria: Segredos Obscuros, que terá 8 episódios.

O elenco de Feria é liderado pelas atrizes espanholas Ana Tomeno e Carla Cambra, respectivamente como Eva e Sofía.

Ana Tomeno é conhecida por performances em filmes como La Isla Minima e pela série La Templanza. Carla Cambra, por sua vez, é famosa por atuar no longa Todos Já Sabem, no qual contracenou com Penélope Cruz e Javier Bardem.

O elenco de Feria: Segredos Obscuros conta também com Marta Nieto (Caronte), Patrícia López (Anne Is Missing), Isak Férriz (Bajocero), Ernest Villegas (Terra Baixa) e Angela Cremonte (As Telefonistas).

Com uma trama sobrenatural e repleta de reviravoltas, Feria: Segredos Obscuros chega na Netflix para abrir 2022 com o pé direito.

A produção espanhola está prevista para estrear na plataforma em 28 de janeiro de 2022.

Veja abaixo o arrepiante trailer legendado de Segredos Obscuros na Netflix.