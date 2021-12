Novo tipo de zumbi surge, mas quebra regra de The Walking Dead

Contém spoilers

Nos últimos 11 anos, os zumbis de The Walking Dead têm sido lentos e desajeitados, mas, infelizmente para os remanescentes da humanidade, essa regra em particular não se aplica mais, como apontado pelo Screen Rant.

A sequência pós-créditos de The Walking Dead: Um Novo Universo revela a existência de zumbis rápidos que também são mais espertos do que os monstros típicos de The Walking Dead.

A cena final de The Walking Dead: Um Novo Universo mostra uma cientista baleada por outro sobrevivente como punição por seu papel na criação do vírus.

Como era de se esperar, seu cadáver logo reanima, ganhando vida assim como os espectadores de The Walking Dead já viram inúmeras vezes antes.

Em vez de arrastar os pés lentamente pelo laboratório, no entanto, a cientista morta-viva começa a correr em ritmo acelerado, exibindo um tipo completamente novo de zumbi em The Walking Dead.

Um novo tipo de zumbi

Se isso não bastasse, os zumbis variantes de The Walking Dead: Um Novo Universo também parecem mais inteligentes do que o normal.

Em vez de vagar sem rumo, a cientista morta-viva corre direto para a saída do laboratório e bate na porta desesperadamente.

Ter a esperteza de determinar uma rota de saída prova que esses zumbis são rápidos e inteligentes, o que quebra a regra de The Walking Dead sobre esses monstros e muda o que os fãs podem esperar deles.

A adição de variantes de zumbis em The Walking Dead é um grande passo à frente e uma forte indicação da direção que a franquia de TV está tomando.

No Brasil, a série The Walking Dead: Um Novo Universo é exibida pela AMC Brasil, mas também está disponível no Amazon Prime Video.