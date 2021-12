O filme da Netflix que os fãs de The Witcher devem ver antes da 2ª temporada

Antes da segunda temporada de The Witcher, os assinantes da Netflix devem ver o filme The Witcher: Lenda do Lobo. A animação tem informações importantes sobre o Geralt de Henry Cavill e Vesemir, o mentor dele.

Como se sabe, os novos episódios de The Witcher levam Geralt de volta a Kaer Morhen, a casa dos bruxos. Lá, o protagonista reencontrará o mentor Vesemir, com quem tem uma relação paterna.

The Witcher: Lenda do Lobo pode ser dividido em três camadas de informações para os fãs da série da Netflix. A primeira é o próprio Vesemir, que na segunda temporada será interpretado por Kim Bodnia.

O filme de anime conta a história de origem do bruxo, sobre como ele se tornou um e o que aconteceu para virar mentor de personagens como Geralt de Rívia. Junto disso, a Netflix explica com Lenda do Lobo como os bruxos são criados e o processo traumático que eles enfrentam.

Na segunda camada de informações, The Witcher: Lenda do Lobo apresenta mais uma vez como a sociedade vê os bruxos. Ao mesmo tempo, traz revelações sobre novas criaturas – que por prévias podem aparecer ou ter alguma ligação com desafios da segunda temporada.

E por fim, The Witcher: Lenda do Lobo mostra alguns vislumbres da infância de Geralt e como ele se envolveu em um evento decisivo da vida de Vesemir.

Algo que pode também agradar os fãs é que o filme de anime da Netflix tem cerca de 1 hora e 23 minutos, sendo uma rápida animação repleta de informações importantes aos espectadores de The Witcher.

The Witcher chega com a segunda temporada na Netflix

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não terá mais o formato de história que causou polêmica.

A chefe da série de TV, Lauren Schmidt Hissrich, prometeu que a história não se passará mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem será vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A primeira temporada de The Witcher está disponível na Netflix e a segunda chega em 17 de dezembro. Ao mesmo tempo, The Witcher: Lenda do Lobo está no serviço de streaming.