O Livro de Boba Fett termina mistério de quase 40 anos de Star Wars

Star Wars: O Livro de Boba Fett finalmente revela como o personagem titular sobreviveu após cair no poço de Sarlacc em O Retorno de Jedi. Ele já havia voltado em The Mandalorian, mas a resposta para esse questionamento não foi oferecida.

Em flashback, vemos Fett dentro do estômago da criatura, sendo protegido pela armadura de beskar e durasteel. Lá dentro ele consegue chegar até um stormtrooper sendo digerido e usa o oxigênio do soldado imperial para respirar.

De início, o caçador de recompensas dá socos no estômago de Sarlacc, em seguida usa o lança-chamas para escapar da barriga da criatura. Boba Fett, então, se arrasta pelas areias de Tatooine e acaba diante do veículo de Jabba, já destruído.

Depois de desmaiar, os Jawas roubam a armadura e as armas dele e o deixam em uma tempestade de areia. À beira da morte e sem armadura, ele é encontrado pelo Povo da Areia e está fraco demais para se defender.

Ele é forçado a cavar por água junto de outro prisioneiro, mas acabam chamando a atenção de uma criatura que ataca o Povo da Areia.

Boba Fett usa as correntes como arma e mata o monstro e celebram o retorno dele ao acampamento do Povo da Areia, visto que ele carrega a cabeça do monstro.

Mais sobre a derivada de The Mandalorian

“O Livro de Boba Fett é uma emocionante aventura de Star Wars. Veremos lendário caçador de recompensas Boba Fett e a mercenário Fennec Shand navegando pelo submundo da galáxia, quando retornam às areias de Tatooine para reivindicar o território antes governado por Jabba o Hutt e seu sindicato do crime”, diz a sinopse oficial.

Temuera Morrison e Ming-Na Wen retornam como Boba Fett e Fennec Shand, respectivamente. Eles interpretaram os papéis em The Mandalorian. Morrison ingressou no universo Star Wars em Ataque dos Clones, como Jango Fett (e seus clones).

Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson trabalham como produtores executivos.

Star Wars: O Livro de Boba Fett já está disponível no Disney+. Clique aqui e assine a plataforma de streaming.