O motivo que deixa fãs de Arcane preocupados com a 2ª temporada na Netflix

A 1ª temporada de Arcane – lançada em várias levas de episódios – se tornou um dos maiores sucessos animados da Netflix em 2021. Ambientada no universo de League of Legends, a produção fez um ótimo trabalho ao conquistar tanto os jogadores do game quanto as pessoas que não sabem nada sobre os jogos. A série já foi renovada para a 2ª temporada, mas um aspecto específico deixa muitos fãs preocupados. O site Looper falou sobre o assunto; veja abaixo.

Depois do enorme sucesso de Arcane na Netflix, fãs mal podem esperar pelo lançamento da 2ª temporada. Vale lembrar que os primeiros episódios terminam de maneira bastante explosiva.

Na reta final da 1ª temporada de Arcane, Jinx empunha sua arma Hextech e lança um foguete de potencial devastador no Conselho de Piltover – justamente em uma discussão sobre o armistício com Zaun.

O CEO da Riot Games, Nicolo Laurent, anunciou no Twitter que a 2ª temporada de Arcane já está sendo produzida, mas que não deve estrear em 2022.

A preocupação dos fãs com Arcane 2 na Netflix.

De acordo com o site Looper, a maior preocupação dos fãs de Arcane é a possibilidade da 2ª temporada não ser tão boa como a primeira.

As preocupações foram compartilhadas inicialmente no Reddit, rede social em que os fãs temem que os novos episódios não cheguem aos pés do legado do primeiro ano.

“Acho que Arcane é perfeita demais para ser verdade. Se a 2ª temporada trouxer qualquer coisa além de 99% de perfeição, o público vai perder a cabeça”, comentou o fã.

Os temores dos fãs não são exatamente infundados. A 1ª temporada de Arcane atingiu um recorde de 100% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes.

A opinião da audiência refletiu essa aclamação: 97% de aprovação do público.

Ou seja, a 2ª temporada terá grandes expectativas para preencher, e isso pode influenciar a visão do público e a reação aos próximos episódios.

Mesmo assim, fãs de Arcane explicam também que a 1ª temporada não foi tão perfeita assim.

“Em um momento de espera como o que estamos vivendo, acho importante perceber que a 1ª temporada também teve algumas falhas de erros, mesmo que seja apenas para adequar nossas expectativas”, comentou outro usuários do Reddit.

A 2ª temporada já está em desvantagem simplesmente pelo fato da 1ª temporada ter sido uma grande novidade.

“A 1ª temporada também foi a primeira vez que vimos algo assim. A próxima deve ser sensacional, mas duvido que tenha o mesmo impacto. A primeira é uma verdadeira obra de arte”, comentou outro fã.

Já confirmada pela Netflix e pela Riot Games, a 2ª temporada de Arcane deve chegar à plataforma em meados de 2023.