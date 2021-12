O motivo que faz fãs perderem o interesse em Grey’s Anatomy

Como revelado, a 18ª temporada de Grey’s Anatomy atingiu as piores marcas da série em audiência. Em análise, o Screen Rant aponta o motivo que está tirando o interesse dos fãs – e tem uma relação grande com a abordagem dos capítulos.

Manter uma série atrativa por tantos anos é um enorme desafio. Com a concorrência cada vez maior, Grey’s Anatomy tomou uma decisão para 18ª temporada.

Continua depois da publicidade

A produção decidiu seguir a ideia do ano anterior e trazer personagens sumidos. De início foi uma forma que chamou muita atenção, principalmente quando a Addison Montgomery de Kate Walsh foi confirmada.

Porém, quando as voltas aconteceram, elas pareceram aleatórias e sem muito conteúdo. Addison voltou rapidamente em Grey’s Anatomy, enquanto Ellis Grey em apenas um sonho.

A forma que a série lidou com os retornos também faz parte desse motivo. Antes dos anúncios, Grey’s Anatomy dava a entender que traria personagens icônicos de volta.

Mas, quando tudo foi revelado, o drama médico revelou nomes citados acima e mais Nick Marsh, enquanto os espectadores esperavam Karev ou Cristina Yang.

Sem os retornos esperados e com uma trama que afasta Meredith do Grey Sloan, o drama médico começou a derrapar com a audiência na 18ª temporada. Resta saber como isso afetará o futuro do seriado.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Criada por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix (até o fim de 2021), Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.