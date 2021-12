O que é BDSM: Prática aparece em 50 Tons de Cinza e Verdades Secretas 2

Nos últimos anos, o BDSM se tornou um tema recorrente em filmes e séries. O conceito foi introduzido para muita gente na franquia 50 Tons de Cinza, e agora, retorna em Verdades Secretas 2. Na novela do Globoplay, o personagem de Gabriel Braga Nunes é um adepto da prática. Mas afinal de contas, o que significa BDSM? Explicamos tudo que os espectadores precisam saber sobre os fetiches, suas origens e papel na sexualidade moderna.

Primeiramente, é importante explicar o que significa a sigla BDSM. O termo em inglês se relaciona aos conceitos de Bondage (Amarras), Discipline (Disciplina), Sadism (Sadismo) e Masochism (Masoquismo). As últimas duas letras também podem ser interpretadas como Domination (Dominação) e Submission (Submissão).

Na trama de Verdades Secretas 2, Percy é um praticante do sadomasoquismo. No entanto, a novela do Globoplay foi criticada por apresentar uma visão ultrapassada e problemática do BDSM.

Se praticado com responsabilidade e atenção, o BDSM pode melhorar a vida sexual de muita gente. Mas os interessados precisam aprender a separar os clichês da ficção da prática na vida real.

O que é BDSM em 50 Tons de Cinza e Verdades Secretas?

Em uma entrevista à revista Exame, a psicóloga clínica e sexóloga Janet Brito falou sobre o BDSM e como ele impacta a sexualidade dos praticantes.

“Basicamente, é um tipo de prática onde ser agredida por outra pessoa lhe dá prazer sexual”, afirmou a especialista.

As relações BDSM são marcadas por um dominador (que comanda a situação) e um submisso (que obedece às ordens do “mestre”).

Segundo Janet, o aspecto mais importante para a prática de um BDSM saudável é o consentimento responsável e bem pensado.

“É muito importante consentir livremente com termos claramente definidos sobre o impacto que isso irá envolver. Dessa forma, você e seu parceiro ficarão totalmente confortáveis e ninguém se machucará”, comenta a psicóloga.

Em 50 Tons de Cinza, a questão do consentimento é abordada principalmente na criação de um contrato entre Anastasia e Christian Grey. No documento, a submissa expressa tudo que está disposta a fazer, e principalmente, o que não fará sob nenhuma hipótese.

Um dos diferenciais do BDSM é o fato da prática não proporcionar apenas prazer físico para os adeptos, mas também prazer psicológico. Tudo depende do tipo de sadomasoquismo escolhido pelos participantes.

“Muitos usam pás, mãos, cintos, chicotes, bengalas ou outros acessórios diversos”, comenta Brito.

Para quem deseja se aventurar na prática, a principal dica é testar os limites com um parceiro confiável, com o qual a comunicação é direta e sem rodeios.

“Tenha uma conversa sobre como será e o que você gostaria de ver acontecer, assim como seus limites”, sugere a psicóloga.

Janet orienta também sobre a criação de uma palavra de segurança. Em relações BDSM, as palavras de segurança são aspectos essenciais.

“Também é muito importante estabelecer o consentimento informado antes de cada relação, e escolher uma palavra de segurança. Isso fará com que você sempre saiba quando parar, não importa o que esteja acontecendo”, comenta Janet.

Finalmente, a psicóloga recomenda paciência, estudo e muita responsabilidade para quem deseja iniciar a prática do BDSM.

“Seja aventureiro, mas conheça seus limites. Não se apresse em nada. Vá devagar e leve no começo. Sintonize-se com as necessidades do outro e comunique-se sempre”, conclui a especialista.

Verdades Secretas 2 tem novos episódios lançados a cada 10 dias no Globoplay.