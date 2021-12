O que vai acontecer na Parte 5 de Verdades Secretas 2

Verdades Secretas 2 se tornou um dos maiores sucessos do Globoplay em 2021, conquistando fãs no Brasil inteiro com sua trama ousada e repleta de reviravoltas. Atualmente, a série se prepara para o lançamento de sua 5ª leva de episódios. Oito novos capítulos chegam à plataforma em 13 de dezembro, e fãs mal podem esperar para saber o que acontece com Angel e companhia.

É importante citar que a reta final de Verdades Secretas 2 será bastante afetada pela demissão de Camila Queiroz, a intérprete da protagonista Angel.

Após uma grande polêmica nos bastidores, a atriz será substituída por uma dublê modelo na gravação de suas últimas cenas.

Verdades Secretas 2 é uma produção original do Globoplay, criada e escrita por Walcyr Carrasco. Mostramos abaixo tudo que os fãs podem esperar nos novos episódios da produção.

O que acontece na Parte 5 de Verdades Secretas 2?

Na Parte 5 de Verdades Secretas 2, já considerada a reta final da trama, a história foca principalmente no plano de Giovanna e Cristiano.

Vale lembrar que o investigador particular se infiltrou no mundo da moda e do book rosa para investigar Angel.

A intenção do personagem de Rômulo Estrela é fazer Angel confessar o assassinato de Alex, interpretado por Rodrigo Lombardi na primeira temporada da série.

Um dos planos mais arriscados do investigador deve acontecer em meio a outro drama pessoal na vida de Angel.

A protagonista interpretada – pelo menos até o momento – por Camila Queiroz, precisa levar o filho pequeno para fora do país, com o objetivo de concluir seu caro tratamento de saúde.

Disposta a tudo para encontrar uma saída, Angel deve tentar fazer um acordo com Percy, o personagem de Gabriel Braga Nunes.

Na segunda temporada de Verdades Secretas, Percy é o responsável pela introdução do mundo BDSM, ou seja, do sadomasoquismo.

A trama foi bastante criticada por utilizar clichês e estereótipos das práticas, seguindo exemplo de sucessos como 50 Tons de Cinza.

Enquanto isso, Lara/Lua, a jovem modelo interpretada por Julia Byrro, também coloca Angel em sua mira.

A personagem pede ajuda de Tadeu, interpretado por Gabriel Vieira, para recuperar o relógio do irmão, que havia sido roubado previamente.

No relógio em questão, que está nas mãos de Angel, existe um código para uma conta secreta no exterior.

Os 8 novos episódios de Verdades Secretas 2 chegam ao catálogo do Globoplay em 13 de dezembro (segunda-feira).

Mas fãs só poderão conferir o desfecho da série com o lançamento dos capítulos finais, que estreiam na plataforma da Rede Globo em 17 de dezembro.