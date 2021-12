O Thanos de The Witcher está chegando na Netflix, avisa chefe

Muitas franquias possuem um grande vilão que está por trás dos acontecimentos sombrios – basicamente como Thanos na Marvel. Em The Witcher não é diferente e esse grande personagem chegará na série da Netflix com Henry Cavill.

Em entrevista ao IGN, a chefe do seriado, Lauren Schmidt Hissrich, contou que The Witcher prepara sim a chegada desse personagem como Thanos. Nas duas primeiras temporadas, ele é apenas referenciado.

Essa força vilanesca de The Witcher é a Caçada Selvagem. Quando a guerra começa, esse é o grande medo dos moradores do Continente.

Assim, possivelmente a partir da terceira temporada, os fãs da Netflix devem enfim conhecer essa força e o Rei da Caçada Selvagem, que possivelmente se tornará o principal problema para o Geralt de Henry Cavill.

“O que eu amo, que acontece nos livros também, é que a Caçada Selvagem é um sinal do futuro. Eles sempre são mencionados quando uma guerra começa ou uma batalha está no horizonte. O que vamos começar a fazer é começar a entender de onde eles surgem e o que eles querem. E como nos livros, vamos nos aprofundar neles”, prometeu a chefe de The Witcher.

O que os fãs da Netflix devem saber é que a Caçada Selvagem tem basicamente a mesma importância que Thanos possui na Marvel.

A segunda temporada de The Witcher está na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.