Outer Banks está renovada para 3ª temporada: Quando estreia e o que esperar

A Netflix renovou oficialmente Outer Banks para terceira temporada. A revelação foi feita com publicação nas redes sociais.

Apesar da renovação, a plataforma de streaming não deu muitos detalhes sobre os novos episódios. Mesmo assim, por informações anteriores, pode-se imaginar quando Outer Banks volta e até mesmo o que esperar.

“Sim! Cheguei com a notícia que todos estavam esperando”, anunciou a Netflix no Twitter, colocando depois que renovou Outer Banks.

Confira abaixo o anúncio. Depois, confira quando a série pode retornar na Netflix com a terceira temporada e o que Outer Banks pode trazer de história aos fãs.

CADÊ O FANDOM DE OBX? 🗣️🗣️🗣️ SIM! Cheguei com A NOTÍCIA que vocês estavam esperando.



Outer Banks está oficialmente renovada para 3ª temporada! 🤙☀️ pic.twitter.com/CUdlwmeHq4 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 7, 2021

O que esperar após a segunda temporada de Outer Banks

Outer Banks é uma série que conta a história de um grupo de amigos que vivem nas ilhas-barreira de mesmo nome na costa da Carolina do Norte, Estados Unidos. Seu líder, John B, descobre que seu pai encontrou a localização do lendário navio afundado Royal Merchant antes de seu misterioso desaparecimento.

Ele e seus amigos partem em busca do Royal Merchant e do ouro que dizia-se que ele carregava no momento do naufrágio.

Sem mais delongas, continue lendo para descobrir tudo o que sabemos sobre a terceira temporada de Outer Banks, incluindo uma possível previsão de lançamento (via Cinemaholic).

Previsão de lançamento de Outer Banks

Com a renovação da série na Netflix, levando em conta a forma como as coisas aconteceram com as temporadas anteriores envolvendo cronograma de gravações e lançamento, pode-se afirmar que a terceira temporada de Outer Banks pode ser lançada no quarto trimestre de 2022.

Elenco para Outer Banks

Na segunda temporada de Outer Banks, Chase Stokes estrela como John B, Madelyn Cline como Sarah Cameron, Jonathan Daviss como Pope, Madison Bailey como Kiara, Rudy Pankow como JJ, Charles Esten como Ward Cameron, Drew Starkey como Rafe Cameron, Carlacia Grant como Cleo, Elizabeth Mitchell como Limbrey, Caroline Arapoglou como Rose Cameron, Julia Antonelli como Wheezie Cameron, Cullen Moss como Xerife Shoupe, E. Roger Mitchell como Heyward, Austin North como Topper, Charles Halford como Big John, Nicholas Cirillo como Barry, Terence Rosemore como Capitão Terrance e Gary Weeks como Luke.

Jesse C. Boyd provavelmente não aparecerá na terceira temporada, exceto talvez em cenas de flashback, já que seu personagem, Renfield, foi morto. O resto do elenco provavelmente irá reprisar seus papéis.

Trama para Outer Banks

No final da segunda temporada, John e seus amigos perderam o ouro e a Cruz de Santo Domingo para Rafe e Ward. Depois de escapar de seus inimigos, os amigos se encontram em uma ilha caribenha aparentemente deserta. Apesar das circunstâncias, o grupo de jovens aventureiros continua mantendo sua esperança.

Enquanto isso, os pais de Kiara e Pope acreditam que seus filhos estão desaparecidos e a polícia começa a procurá-los. Rafe promete a uma Ward física e emocionalmente destroçada que encontrará Sarah.

A segunda temporada termina com uma grande revelação: Big John ainda está vivo. Ele concorda em dar a Limbrey a localização da vestimenta do Salvador em troca dela ajudar seu filho.

Na terceira temporada, a ilha onde John e seus amigos estão abandonados pode acabar sendo a mesma ilha para a qual a família Cameron está se dirigindo.

Quando Rafe voltar para Outer Banks, ele pode ter como alvo Barry por tê-lo traído. Enquanto isso, Big John e Limbrey podem trabalhar juntos para derrubar Ward e Rafe. Topper pode finalmente se permitir seguir em frente. O grupo de amigos pode descobrir um novo mistério associado ao Royal Merchant.

No Brasil, Outer Banks está agora disponível na Netflix.