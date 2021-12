Para bater Netflix, Prime Video traz Copa do Brasil para assinantes

O Amazon Prime Video sublicenciou da TV Globo os direitos de transmissão da Copa do Brasil. Com isso, os jogos em 2022 serão exibidos na Globo, Sportv, Premiere e Prime Video.

Conforme informações do Globo Esporte, a plataforma de streaming poderá exibir 36 jogos. Desses, 30 serão exclusivos dentre a primeira fase e as quartas de final. Os outros seis serão juntamente dos canais do grupo Globo.

Já os outros jogos serão transmitidos pela TV Globo, Sportv e Premiere. Essa é a primeira vez que o Prime Video exibirá eventos esportivos no país.

“A Copa do Brasil 2022 é um marco para o Prime Video, tornando-se o primeiro evento esportivo ao vivo que a empresa vai transmitir no país. É um passo muito importante para expandir e diversificar o conteúdo oferecido aos membros Prime”, disse João Mesquita, chefe do Amazon Prime Video Brasil.

“Por isso, estamos satisfeitos e entusiasmados em oferecer a melhor transmissão para os torcedores brasileiros”, continua o comunicado.

🚨 alerta futebolístico passando na sua timeline 🚨

é real: todos os assinantes Prime já têm lugar reservado pra assistir à Copa do Brasil 2022, transmitida direto no meu streaming. — Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) December 15, 2021

Futebol no streaming

O anúncio também foi feito nas redes sociais da plataforma de streaming, que tuitou:

“Alerta futebolístico passando na sua timeline. É real: todos os assinantes Prime já têm lugar reservado pra assistir à Copa do Brasil 2022, transmitida direto no meu streaming”.

Vale apontar que outras plataformas de streaming, como o Star+ (da Disney) e o HBO Max (da Warner Media) também exibem eventos esportivos. O Amazon Prime Video claramente busca entrar nessa onda.

A Copa do Brasil começará em 22 de fevereiro de 2022, conforme calendário divulgado pela CBF. O campeonato termina em 19 de outubro.