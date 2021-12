Peaky Blinders: Atriz responde se Grace volta para 6ª temporada

Uma teoria popular diz que Grace não morreu em Peaky Blinders e volta na sexta temporada. Annabelle Wallis, a intérprete da personagem na Netflix, respondeu ao Digital Spy que há surpresas a caminho.

Muitos fãs interpretam como uma volta de Grace, a primeira e amada esposa de Tommy Shelby. Porém, a questão é se ela retorna viva ou simplesmente em flashbacks.

Antes, a própria estrela de Peaky Blinders usou o Twitter para comentar que “tem negócios inacabados” com a série da Netflix.

“Eu tenho amigos leais em Peaky Blinders e se falar algo posso colocá-los em problemas. Há um filme, eles também trabalham em um filme e há muitas surpresas nele”, contou a atriz.

Annabelle Wallis também se disse “empolgada” com Peaky Blinders e afirmou estar “aberta” as teorias de que Grace está viva.

“Bem, eu fico impressionada em como as pessoas se conectam tanto com a série e com Grace e Tommy. Eu fico impressionada. Sobre as teorias, eu penso: Ótimo, estou aberta a elas. É empolgante ver como as pessoas se inspiram com os personagens e se prendem aos personagens. É uma equipe apaixonada, bem como os fãs. Então, estou aberta a todas teorias. Eu não sei, Grace é enigmática. Quem sabe ela acaba aparecendo. Quem sabe?”, completou a estrela de Peaky Blinders.

Sexta temporada de Peaky Blinders tem uma volta confirmada

Astro de Venom, Tom Hardy volta como Alfie Solomons para sexta temporada de Peaky Blinders. A revelação foi feita pela própria série da Netflix e da BBC.

No Reino Unido, a BBC One trouxe um teaser da temporada final. Tommy Shelby conversa com Alfie: “Eu acredito que escrevi o seu ato final”.

Em Peaky Blinders, o personagem de Tom Hardy foi dado como morto na quarta temporada. Mas, o quinto ano indica que não foi bem o que aconteceu.

Agora, para celebrar a sexta temporada de Peaky Blinders, o grande personagem retorna. É uma ótima notícia para os espectadores.

Peaky Blinders tem cinco temporadas na Netflix. A sexta e última chega em 2022.

Confira abaixo o teaser revelado pela BBC One.