Perdidos no Espaço: 3ª temporada comete grande injustiça

A 3ª e última temporada de Perdidos no Espaço estreou recentemente na Netflix e fez um ótimo trabalho ao proporcionar finais felizes para a maioria dos personagens. Mas esse não foi o caso da Dra. Smith, interpretada por Parker Posey, que é alvo de uma grande injustiça no desfecho e termina a trama na prisão. O site CBR falou sobre o assunto; confira abaixo.

Em Perdidos no Espaço, a personagem de Parker Posey passou por diversas reviravoltas, evoluindo de uma assassina calculista para alguém que Will Robinson confia – mesmo com o resto da família Robinson desconfiando de suas motivações.

Na temporada final, a Dra. Smith luta contra sua própria natureza. Mesmo se estabelecendo como a grande heroína da série, ela sofre uma enorme injustiça no último episódio.

Muitos fãs ficaram revoltados com o final da Dra. Smith em Perdidos no Espaço, mas uma boa parte dos espectadores entendeu a progressão da trama da personagem.

O que acontece com a Dra. Smith no final de Perdidos no Espaço?

A Dra. Smith protagoniza alguns dos momentos mais importantes da temporada final de Perdidos no Espaço.

É a personagem que salva Judy antes da aterrissagem do episódio de estreia, se torna guardiã das 97 crianças e até mesmo socorre Will e Penny quando os personagens ficam presos em uma caverna.

O maior teste da personagem acontece posteriormente, em Alpha Centauri, quando o Robô a convence a não matar o oficial em animação suspensa para manter seu próprio segredo.

Dra. Smith passa no teste, e ao que tudo indica, vira a página em sua vida. É por causa dessa atitude que Maureen passa a acreditar nela, e as duas personagens desenvolvem uma grande conexão.

Até mesmo John e Don percebem que a personagem é uma integrante valiosa da família – o que é confirmado quando a Dra. Smith transporta Will e Robô ao mundo de origem dos androides.

Depois, ela traz Will de volta para o protagonista interromper a ação da SAR, e finalmente trazer paz para ambas as espécies.

Infelizmente, a personagem também opta por seguir a lei e confessar seus antigos crimes. Com a admissão de culpa, ela é condenada a apodrecer na cadeia.

A Dra. Smith aceita seu karma, mas muitos fãs sentiram a falta da personagem no último jantar da família Robinson – e a ausência se torna ainda mais perceptível com a presença de Grant, o ex de Maureen.

Smith também merece ser feliz, já que sem a personagem, Will estaria morto e o santuário em Alpha Centauri destruído.

Como uma das salvadoras do novo mundo, ela deveria ter sido perdoada por seus crimes. Afinal de contas, a Dra. Smith pode até ter tomado algumas atitudes problemáticas no passado, mas com o desenvolvimento da série, se transformou em uma verdadeira heroína.

As três temporadas de Perdidos no Espaço estão disponíveis na Netflix.