Perdidos no Espaço: Como história pode continuar na Netflix

Perdidos no Espaço é cancelada na Netflix após três temporadas. Mas, de propósito ou não, a trama deixa a porta aberta com uma maneira para história continuar.

Como se sabe, a série é uma adaptação, em forma de ficção científica, do clássico livro A Família Suíça Robinson. Na série da Netflix, o grupo chega a um planeta em que não conhece nada, em um futuro em que a colonização espacial é comum.

Após passar por diferentes planetas, Perdidos no Espaço termina com uma guerra entre robôs que queriam exterminar os humanos e aqueles que queriam ajudar. O segundo grupo vence e a humanidade recomeça em uma nova galáxia.

Parece o final feliz. Mas, se a Netflix quiser, há uma clara forma de continuar esse universo com uma série derivada.

A nova série pode ser focada em Will Robinson e no amigo Robô dele, que o salva pelo menos duas vezes durante Perdidos no Espaço. O epílogo do seriado da Netflix mostra os dois explorando a galáxia.

Poderia ser mais uma trama de sobrevivência ao mesmo tempo que busca respostas sobre o Robô de Pedidos no Espaço. Ou ainda, os dois podem estar em uma missão conjunta para encontrar novos planetas habitáveis para os humanos.

Apesar dessa porte aberta, a Netflix inicialmente não parece ter qualquer plano para continuar Perdidos no Espaço.

Revelado por que Perdidos no Espaço termina na Netflix

A terceira e última temporada de Perdidos no Espaço já está no catálogo da Netflix, mas por que a série chegou ao fim? O Express UK abordou essa questão em uma nova matéria.

A Netflix não revelou oficialmente o motivo para o cancelamento da série. Mas pode ter sido sempre parte do plano que a terceira temporada fosse a última.

Muitas séries da Netflix terminam com três temporadas, até mesmo algumas que são grandes sucessos. Se tornou uma espécie de padrão para a gigante do streaming.

O criador de Perdidos no Espaço, Zack Estrin, indicou que o que aconteceu realmente não foi um cancelamento. Ele revelou que sempre pensou na história como uma “trilogia”.

“Desde o início, sempre vimos essa história particular como uma trilogia. Uma aventura familiar épica em três partes, com começo, meio e fim claros”, disse o produtor.

Perdidos no Espaço pode ter chegado ao fim, mas certamente é apenas o começo da parceria de Zack Estrin com a Netflix. O produtor chegou a um acordo de exclusividade com a gigante do streaming.

Com esse acordo, ele deve desenvolver várias outras séries para a Netflix. Produções no estilo de Perdidos no Espaço devem continuar acontecendo.

Perdidos no Espaço, da Netflix, foi desenvolvida como uma nova versão de uma série que teve grande sucesso nos anos 60.

Com a modernização, o seriado acabou tomando muitas liberdades em relação ao original.

Perdidos no Espaço está disponível na Netflix.