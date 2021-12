Perdidos no Espaço: Final da 3ª temporada que deixa fãs malucos é explicado

Fãs de Perdidos no Espaço que já conferiram o final da produção ficaram impressionados. Repleto de reviravoltas, o desfecho conseguiu agradar a maior parte dos espectadores, embora tenha deixado vários assinantes da Netflix confusos. O site Radio Times explicou tudo que você precisa saber sobre a conclusão da 3ª temporada de Perdidos no Espaço; veja abaixo.

“Na temporada final de Perdidos no Espaço, mistérios são desvendados e a família tenta se reunir novamente – mesmo com robôs hostis ainda vagando pelo universo. Se preparam, pois é uma jornada divertida”, afirmou um fã da série no Twitter.

Em geral, a maioria dos fãs parece ter gostado do final de Perdidos no Espaço. A crítica especializada também elogiou o desfecho, chamando a 3ª temporada da produção de “a melhor da série”.

“A temporada final tem um final de cair o queixo. Os efeitos especiais impressionam, principalmente na batalha final entre humanos e robôs – e não ficam atrás nem mesmo das produções do MCU”, afirmou o jornalista Steve O’Brien.

Tudo que acontece no final de Perdidos no Espaço

O episódio final de Perdidos no Espaço começa com Alpha Centauri sendo atacada pelos robôs. Enquanto isso, Smith retorna ao hospital para assassinar seu antigo inimigo: Capitão Radic, que está em um coma induzido.

Will, Penny e Judy haviam sido mandados para as minas de cobre do planeta, supostamente para a própria segurança deles. Mas tudo muda quando um exército de robôs chega ao local. É aí que Will descobre o que os invasores querem – o motor da nave de SAR, que seria utilizado como uma bomba.

Ainda se recuperando do transplante de coração, Will diz a Penny que ela precisa manter o motor longe dos robôs.

Penny salva um robô danificado, dá a ele o nome de Sally e enfrenta SAR e seu exército com um grupo de máquinas recém-emancipadas.

Will viaja com a Dra. Smith para Júpiter 2, mas seu coração artificial começa a falhar. Robô salva Will, aparentemente se destruindo no processo.

John e Maureen enfrentam os robôs restantes, incluindo SAR, mas não conseguem matá-lo. No último minuto, os outros chegam, incluindo Will.

SAR tenta apunhalar o personagem, mas nesse momento, os dados do Robô são transferidos para o novo hospedeiro. Dessa forma, SAR morre e Robô é revivido.

Nos últimos momentos do episódio, após a batalha dramática, Maureen e Don passam a maior parte do tempo em órbita, construindo uma nova nave para substituir a Resolute.

Enquanto isso, John descansa em Alpha Centauri. Judy continua a trabalhar na unidade médica. A Dra. Smith vai presa após confessar seus crimes para Redic.

A cena final de Perdidos no Espaço acontece na mesa de jantar da Família Robinson, com os personagens aproveitando uma boa refeição enquanto Will conta seus planos de explorar a galáxia – com Robô ao seu lado.

Diferentemente do filme que inspirou a saga, Perdidos no Espaço da Netflix termina com os Robinsons finalmente em casa – em um desfecho otimista e satisfatório.

Embora Perdidos no Espaço tenha chegado ao fim, ainda existe a possibilidade da saga garantir a produção de um derivado na Netflix.

Todas as temporadas de Perdidos no Espaço estão disponíveis na Netflix.