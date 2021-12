Perdidos no Espaço: Quem é o pai verdadeiro de Judy

Perdidos no Espaço lançou recentemente sua temporada final na Netflix, e fez um ótimo trabalho ao proporcionar finais felizes para a maioria dos personagens. A estreia do desfecho da série também fez reviver uma antiga dúvida dos fãs: quem é o verdadeiro pai de Judy? E o que aconteceu com ele? Respondemos essas e outras questões abaixo; veja.

Detalhes sobre o verdadeiro pai de Judy foram revelados na segunda temporada de Perdidos no Espaço, mas devido à demora entre o lançamento do 2º e 3º ano, muitos espectadores se esqueceram da importante revelação.

Vale lembrar que na trama de Perdidos no Espaço, Judy é uma das personagens mais importantes. Ela é interpretada por Taylor Russell.

No final da 2ª temporada de Perdidos no Espaço, Judy completa seu arco como uma grande líder e faz um emocionante discurso. Mas tudo muda quando Fortuna é encontrada e identificada pela personagem como a nave de seu pai.

Quem é o pai de Judy em Perdidos no Espaço?

Em Perdidos no Espaço, o pai de Judy é Grant Kelly. O personagem é citado brevemente no episódio “Run” da segunda temporada.

Um flashback mostra Judy falando sobre seus heróis favoritos com os colegas de classe. Maureen e John também estão na cena, mas a garota fala principalmente de seu pai biológico.

Grant Kelly, nascido em Detroit, ganhou uma bolsa no MIT e se tornou uma das primeiras pessoas a trabalhar no programa Alpha Centauri.

O personagem também é referenciado no episódio final da 2ª temporada, quando Judy nota uma placa memorial com o nome do pai.

Dessa forma, a série dá a entender que Grant Kelly, junto com o resto da tripulação da Fortuna, possivelmente morreu com o desaparecimento da nave, quando Judy ainda era criança.

Quando Judy nota a placa memorial do pai, já está com a família adotiva. Em “Run”, é Judy que salva a vida de John após um grave acidente.

O episódio começa com Judy homenageando o pai na sequência de flashback, mas a cena termina com a personagem identificando John – um fuzileiro naval – como seu outro herói.

“Run”, então, alterna entre diferentes períodos temporais enquanto Judy reflete sobre as lições aprendidas com John.

Judy encontra uma grande força interior ao se lembrar das três regras de John sobre a vida na natureza: nunca deixe a comida abandonada, preste atenção aos protocolos de fogo e sempre espere o inesperado.

A 2ª temporada de Perdidos no Espaço termina com Judy aceitando completamente os conselhos de John, enquanto reflete sobre o que realmente aconteceu com o pai biológico.

Já o terceiro ano da série revela que Grant não morreu no acidente da Fortuna. Na verdade, o personagem sobrevive e consegue se reencontrar com Judy. Grant é interpretado por Russell Hornsby.

A trama de Judy também ganha diversas reviravoltas no final de Perdidos no Espaço. Todas as temporadas da série estão disponíveis na Netflix.