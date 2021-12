Personagem de Stranger Things pode ser assombrado por Pennywise de It: A Coisa

Existe uma curiosa conexão entre Stranger Things e It: A Coisa. Ela existe através do personagem Bob Newby, interpretado por Sean Astin.

Infelizmente, os fãs descobriram pouco da história de Bob durante seu tempo em Stranger Things. Mas o pouco que foi abordado apresentou uma pequena ligação com It: A Coisa, como relatado pelo Looper.

Na segunda temporada de Stranger Things, Bob menciona que, quando era criança, costumava ser atormentado por sonhos e pesadelos sobre um palhaço demoníaco que lhe oferecia um balão. Parece familiar?

Essa é uma clara referência para Pennywise, o monstro de It: A Coisa. Mas não para por aí.

Acontece que, além disso, Bob também cresceu no Maine, que é onde a história de It: A Coisa acontece. A linha do tempo indica que ele pode ter sido uma das crianças assombradas por Pennywise na década de 1950.

Obviamente, os escritores de Stranger Things só quiseram fazer uma grande homenagem para It: A Coisa, uma obra que serviu de inspiração para a série da Netflix. Mas mesmo que sem a intenção, eles acabaram criando uma conexão entre esses dois mundos.

Stranger Things foi criada pelos Irmãos Duffer. A série se tornou um dos maiores sucessos da Netflix.

O elenco é estrelado por nomes como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour e Winona Ryder, entre outros. A quarta temporada da série contará com participação de Robert Englund, conhecido por seu papel como Freddy Krueger no cinema.

Leia abaixo uma sinopse da série da Netflix.

“Quando um garoto desaparece, a cidade toda participa nas buscas. Mas o que encontram são segredos, forças sobrenaturais e uma menina.”

Stranger Things está disponível pela Netflix. A quarta temporada deve ser lançada em 2022.