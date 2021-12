Personagem de The Witcher é o que Game of Thrones sempre quis ter

Yennefer, de The Witcher, é exatamente o tipo de personagem que Game of Thrones queria que Daenerys fosse, mas não conseguiu. O Comic Book Resources abordou o assunto em uma nova matéria.

Em The Witcher, Yennefer tem muito em comum com Daenerys de Game of Thrones. Ambas as mulheres tiveram uma juventude traumática e foram vendidas a outras pessoas por seus próprios familiares.

Yennefer foi vendida por seu pai, enquanto Daenerys foi forçada a se casar por seu irmão como parte de um grande plano.

Mesmo com as dificuldades que ambas as mulheres suportaram, Yennefer é, decididamente, uma personagem mais simpática do que Daenerys.

Enquanto Daenerys facilmente perdeu a simpatia do público ao se tornar uma monarca genocida obcecada por seu próprio poder, Yennefer consegue escapar desse destino por nunca perder de vista quem ela é como pessoa e o que ela mais valoriza.

É uma pena que Game of Thrones tenha errado tanto com Daenerys, principalmente em suas últimas temporadas. Pelo que parece, The Witcher não terá o mesmo tipo de abordagem com Yennefer.

Fãs de The Witcher estão enfurecidos com mudança em personagem (spoilers a seguir)

Muitos fãs de The Witcher estão irritados pela maneira como Eskel foi retratado na série, além dele ter sido morto, o que não acontece nos livros.

Nos livros originais e nos games, Eskel permanece vivo até o fim e ocasionalmente aparece nas aventuras de Geralt.

Na série, contudo, ele é infectado por um monstro que se parece com árvores. A infecção dele não havia sido vista antes por Geralt ou Vesemir, portanto eles não conseguiram salvar o bruxo.

Nas redes, muitos fãs reclamam dessa morte do personagem, além dele ter sido representado como hostil a Ciri. Nos livros ele é rígido, mas respeita a garota.

É possível que o papel de Eskel nos livros acabe passando para outro personagem na série. Teremos de aguardar para ver o que a Netflix vai fazer.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.