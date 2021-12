Personagem inesperado volta dos mortos em episódio 100 de Riverdale

Alerta de spoilers

Riverdale chega ao episódio 100 na sexta temporada e buscando cada vez mais a inspiração sobrenatural dos quadrinhos da Archie Comics. O capítulo encerra o evento especial de cinco partes com uma volta completamente inesperada, direto da terceira temporada.

A EW divulgou parte do roteiro do episódio. Nele, Jughead está lavando o rosto quando, de repente, percebe que Ben Button está perto dele.

O personagem de Riverdale toma um grande susto e diz que viu Ben morrer. Mas, o ressuscitado responde que o escritor podia estar “alucinando” no momento em que ele pensa ter visto Button morrer.

A volta marca um retorno de mais destaque para Ben Button depois da terceira temporada. No quarto ano, o personagem aparece brevemente em um sonho de Jughead.

Como explicou o criador da série de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, a ideia é ter um episódio 100 completamente inspirado pelos quadrinhos. Assim, os espectadores podem esperar muito do sobrenatural na trama.

Antes, Sabrina esteve em Riverdale

No quarto episódio da sexta temporada de Riverdale, com o título Chapter Ninety-Nine: The Witching Hour(s), a bruxinha Sabrina, a mesma de O Mundo Sombrio de Sabrina da Netflix, apareceu na série. Os fãs amaram a participação.

A volta da Sabrina Spellman de Kiernan Shipka acontece no capítulo voltado para três gerações das mulheres Blossom. Todas passaram por situações diferentes na passagem do cometa Bailey.

No presente, na passagem do cometa, Rose quer um ritual para fazer uma passagem em paz. Cheryl fica responsável pelo evento e Sabrina é quem vai ajudá-la.

Riverdale conta que a personagem conhece a bruxinha por causa das comunidades de bruxas de Riverdale e Greendale. No fim, Sabrina e Cheryl fazem o ritual, levando a alma de Rose para Cheryl.

O episódio da sexta temporada explica que Cheryl foi amaldiçoada nos anos 1800, mas atingiu a imortalidade. Ela sobrevive e atua como diferentes mulheres Blossom ao longo das eras.

Sobre a volta de Sabrina, a bruxinha da série da Netflix diz simplesmente que a morte não é permanente no mundo das bruxas.

Riverdale está na Netflix e é exibida no canal Warner. Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Warner.