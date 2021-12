Personagem pode ressuscitar após 3ª temporada de Titãs

Contém spoilers

Uma breve cena no final da terceira temporada de Titãs indica que, com a ajuda do Poço de Lázaro, Hank Hall pode ressuscitar na série da DC.

Enquanto Titãs parece ter dado uma conclusão para a história de Hank, um momento no final da terceira temporada indica que ele ainda pode retornar na história.

Ravena analisa o Poço de Lázaro e diz que ele absorve os medos de todos que já passaram por ele.

Existem então alguns flashes com representações dos medos de personagens que já passaram pelo Poço de Lázaro, como Jason Todd e Dick Grayson.

Mas um detalhe acaba chamando atenção.

Hank pode ressuscitar em Titãs?

Nessa cena, também surge rapidamente o momento da morte de Hank. As únicas pessoas presentes a ver este momento foram Superboy (que não esteve no Poço de Lázaro) e o próprio Hank.

Isso significa que uma ressurreição de Hank pelo Poço de Lázaro é possível, o que pode até já ter acontecido, de acordo com o Screen Rant.

Apesar dessa indicação, ainda não está confirmado que Hank possa, de alguma forma, voltar a aparecer em Titãs.

Parece que o ator Alan Ritchson deixou o elenco da série para se dedicar a outros trabalhos, então pelo menos por enquanto, é muito difícil que ele tenha tempo para participar de Titãs.

No Brasil, Titãs está disponível pela Netflix.