Plano de La Casa de Papel esconde segredo que vai surpreender fãs

Alerta de spoilers

O plano do Professor para tirar o ouro do Banco da Espanha em La Casa de Papel parece ousado e impossível. Porém, um especial da Netflix sobre a série mostra que a ideia, na verdade, é bastante provável.

Na nova parte do especial De Tóquio a Berlim, a produção revela que procurou até mesmo um especialista em engenharia para ajudar no roteiro. Foi assim que La Casa de Papel trouxe a ideia de tirar o ouro pelos canos.

Quem ajudou na ideia do Professor foi o engenheiro naval Luiz Ramón Núñez. O especialista revelou que até fez cálculos para série da Netflix.

Outro detalhe é que a estrutura apresentada no seriado realmente existe. Assim, muitos fãs podem ficar surpresos com esse importante passo do roubo em La Casa de Papel.

“É tudo muito bem pensado porque é real e pode ser feito”, disse o especialista no documentário. Nos cálculos, o engenheiro chegou a conclusão de que o ouro poderia ser tirado em uma hora e meia.

La Casa de Papel vai continuar na Netflix com série de Berlim

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

A gigante do streaming revelou ainda que o projeto será lançado em 2023.

Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado.

Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

La Casa de Papel está disponível na Netflix.