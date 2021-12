Pode ser o fim: Futuro de Grey’s Anatomy está em discussão

Após as declarações de Ellen Pompeo sobre convencer as pessoas de que Grey’s Anatomy deve acabar, a série médica está em discussão sobre o futuro. A ABC, emissora que produz o drama, começou a negociar uma 19ª temporada.

Não há informações de como está o andamento das conversas. Mas, o Deadline afirma que elas ainda estão acontecendo.

Ao que parece, a grande dúvida é a estrela Ellen Pompeo após a declaração pública dela. A atriz de Meredith tem contrato até o fim da 18ª temporada, e uma renovação depende muito dela assinar um novo acordo.

Um indicativo sobre a renovação é o fato de outros atores terem contratos maiores. Mas, isso não impede da emissora dar outros papéis ou derivadas para eles.

Por enquanto, Craig Erwich, o presidente da ABC, se diz otimista com uma renovação. Mesmo com a indefinição, o executivo acredita em uma 19ª temporada.

“Nós estamos empolgados em ter isso alinhado. É um presente. Enquanto os produtores e Ellen Pompeo acharem que há histórias significativas para contar, nós vamos continuar”, afirmou o executivo.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Criada por Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix (até o fim de 2021), Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.