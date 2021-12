Pode ter aliens: Sistema solar de Perdidos no Espaço existe na vida real

Grande parte da trama de Perdidos no Espaço é ambientada no sistema solar de Alpha Centauri, cenário da batalha final entre os humanos e robôs. O que muitos fãs não sabem é que esse sistema existe na vida real, e pode ser o novo lar da civilização terrestre no espaço – inclusive com a presença de alienígenas.

Perdidos no Espaço combina como ninguém aventura, drama familiar e efeitos especiais incríveis, dentre os melhores da Netflix.

A série acompanha a saga da família Robinson a bordo da nave Resolute, que aterrissa em mundos estranhos e obriga os intrépidos personagens a embarcarem em uma perigosa jornada em busca de respostas e do caminho de casa.

Como o final de Perdidos no Espaço já estreou na Netflix, os fãs querem saber: o que Alpha Centauri guarda para os humanos? Veja abaixo.

Alpha Centauri além de Perdidos no Espaço

De acordo com o site Space.com, Alpha Centauri é o sistema estelar mais próximo da Terra, a apenas 4 anos-luz de distância.

Embora esse sistema seja surpreendentemente próximo à Terra em métricas cósmicas, 4 anos-luz ainda representa uma distância monumental.

De acordo com estimativas e cálculos, com a tecnologia atual, os humanos demorariam cerca de 6300 anos para alcançar Alpha Centauri.

Ou seja, viagens espaciais para Alpha Centauri, pelo menos por enquanto, só podem acontecer em obras de ficção, como Perdidos no Espaço.

Alpha Centauri é um sistema de três estrelas – duas delas funcionam como o nosso Sol e a terceira é uma Anã Vermelha chamada Proxima Centauri, com pelo menos dois planetas em sua órbita.

Um desses planetas, chamado Proxima B, supostamente tem um tamanho parecido com o da Terra e pode suportar vida humana. Isso acontece pois ele está na “área habitável” da estrela, uma distância onde água em forma líquida pode existir.

Alguns cientistas acreditam até mesmo que Alpha Centauri já pode estar “ocupada” por espécies ainda desconhecidas. Caso a suposição seja verdadeira, Proxima B tem tudo para ser o lar desses alienígenas.

Por outro lado, estudos adicionais demonstraram que o planeta pode não suportar uma atmosfera como a da Terra.

De qualquer forma, pesquisadores ainda terão que estudar muito para descobrir mais detalhes sobre o planeta e a possibilidade de vida humana – ou alienígena – em Alpha Centauri.

Recentemente, pesquisadores apresentaram ao público o novo telescópio espacial TOLIMAN, criado para explorar a fundo esse sistema solar e responder algumas das questões mais importantes sobre seus planetas.

Zack Estrin, o showrunner de Perdidos no Espaço, também fez sua própria pesquisa para caracterizar o sistema estelar na série da Netflix.

“Foi pela grande distância que nós decidimos introduzir o conceito de tecnologia alienígena. Dessa forma, nós podemos justificar as viagens pelo cosmos sem ‘falsificar’ qualquer tipo de tecnologia humana”, revelou o produtor.

Todas as temporadas de Perdidos no Espaço estão disponíveis na Netflix.