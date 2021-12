Pokémon revela uso inesperado para monstrinho tóxico

Weezing e Koffing emitem gases tóxicos em Pokémon. Curiosamente, a forma evoluída é usada para fazer eprfumes, como revelam as entradas na Pokédex das versões Silver e Emerald.

Como aponta o CBR, o Weezing é basicamente um laboratório flutuante. Ele evolui do Koffing após dois Koffings com gases diferentes se encontrarem e passarem bastante tempo juntos.

As cabeças se juntam durante a evolução e os gases podem se combinar por meio do tubo que conecta cada cabeça.

Com isso, o gás resultante pode ser usado a fim de desenvolver perfumes de luxo, como aponta a Pokédex. Vale apontar que o remake SoulSilver traz a mesma descrição, confirmando esse fato.

O que não fica certo é como o gás é usado para fazer perfumes ou se apenas alguns weezings específicos precisam ser usados.

Pokémon prova por que história de Ash precisa acabar

Ash Ketchum é o protagonista do anime de Pokémon desde os primórdios e há um problema sério em relação isso: o personagem não muda. A recente série Pokémon Evolutions deixa isso claro.

Com mais de 20 temporadas, diversos filmes, Ash essencialmente não evoluiu desde os primórdios. Ele é o mesmo garoto, tanto em idade, quanto em personalidade. Ele não aprende com as experiências dele, não de forma significativa ao menos.

Pokémon Evolutions deixa isso mais que claro ao contrastar o personagem com Barry, treinador que aparece no episódio O Rival. O personagem cresce e aprende na curta duração do capítulo, enquanto Ash não fez em anos.

Se a franquia abandonasse o protagonista, focando em outras histórias e personagens, poderíamos ter algo diferente, mas ela parece estar estagnada nesse quesito, assim como os games não saem da zona de conforto.

Assim sendo, são raros os momentos que vemos algo de diferente em Pokémon, como foi o caso de Detetive Pikachu.

No Brasil, algumas versões de Pokémon estão disponíveis pela Netflix.